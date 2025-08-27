SNES en Switch Online recibe importante actualización

La aplicación de SNES en Nintendo Switch Online ha recibido una nueva actualización importante. Si bien en esta ocasión no se agregaron nuevos juegos a esta extensa librería, la Gran N ha implementado dos nuevas funcionalidades para todos aquellos que siguen disfrutando de los títulos clásicos aquí presentes.

Por medio de un tráiler, Nintendo ha confirmado que la aplicación de SNES en Switch Online ahora es compatible con el modo mouse de los Joy-Con 2. Aquellos que aún no dan el salto a la nueva generación, pueden conectar un mouse por medio de USB en su consola de 2017. Entre los títulos que hacen uso de esta función encontramos Mario Paint, Mario’s Super Picross, y Nobunaga’s Ambition.

Más opciones de controles

Esto no es todo, puesto que la nueva actualización de SNES también permite reasignar la funcionalidad de los botones en el control, algo que se puede hacer en cualquier instante en el menú del emulador. De esta forma, todos los usuarios ahora tendrán la oportunidad de jugar de la forma que más les agrade.

Si bien esto es todo lo que la actualización ofrece, aspectos como el uso del mouse abre algunas puertas interesantes. Considerando que hay juegos de NES y SNES que usan el Zapper y el Super Scope, quizás Nintendo esté dispuesto a agregar títulos como Duck Hunt, en donde un mouse pueda funcionar como algunas de estas pistolas.

Solo nos queda esperar para ver cuáles serán los planes de Nintendo relacionados con este servicio. En temas relacionados, Nintendo lanza aplicación gratuita de Mario. De igual forma, Earthbound tendrá un stream especial por su aniversario.

Nota del Autor:

Considerando que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que esta aplicación recibió algo de atención, es bueno ver que Nintendo no se olvida de esta plataforma. Con el GameCube en Switch 2, no solo espero que esta librería siga creciendo, sino que el resto de los emuladores también reciban más experiencia clásicas.

Vía: Nintendo