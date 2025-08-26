    Nintendo lanza aplicación gratuita de Mario

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS26/08/2025 3:01 p. m.

    Para celebrar el 40 aniversario de Super Mario Bros., Nintendo ha lanzado una serie de productos bajo el umbral de My Mario. Más que una colección o un nuevo juego, aquí encontramos productos interactivos enfocados a padres e hijos. Uno de estos es una aplicación que por fin llegó a la eShop y dispositivos móviles, dándonos la oportunidad de experimentar con el plomero de una forma interesante.

    En estos momentos, la aplicación de Hello, Mario! ya está disponible para su descarga gratuita por medio de la eShop y dispositivos móviles. El único detalle es que esto es exclusivo de Japón, al menos por el momento. Si deseas experimentar con este título, necesitas una cuenta de esta región. Esta es la descripción que Nintendo ofrece:

    “Una aplicación gratuita para dispositivos inteligentes y software de Nintendo Switch que los niños pueden jugar intuitivamente dibujando la cara de Mario o girándola en la pantalla. Mario reaccionará de diversas maneras según la acción del jugador, lo que permite que padres e hijos pequeños jueguen juntos y disfruten de cada reacción”.

    ¿Qué es Hello, Mario!? 

    Inspirado por el minijuego de Super Mario 64, Hello, Mario! nos permite interactuar con la cara del plomero de diferentes formas. Ahora, es importante mencionar que Nintendo diseñó esta aplicación con los niños en mente, por lo que el juego nos pide tener a un adulto junto a nosotros, aunque esto es opcional. De igual forma, es importante mencionar que la aplicación solo se puede usar en modo portátil en Switch.

    Al igual que el resto de los productos de My Mario, Nintendo tiene pensado lanzar Hello, Mario! de forma internacional hasta el próximo año. Junto a Hello, Mario!, veremos aún más productos familiares del plomero para celebrar el 40 aniversario de Super Mario Bros. En temas relacionados, aquí puedes checar los cortos animados de Mario. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre el siguiente Nintendo Direct.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Es bueno ver que Nintendo está dispuesto a lanzar aplicaciones de este tipo. Tener una forma de interactuar con Mario en todo momento es algo carismático, y deja en claro su nivel de popularidad. Será interesante ver si la compañía logra hacer algo similar con otros personajes, porque un Hello, Luigi! o Hello, Yoshi! estarían increíbles.

    Vía: Nintendo Life 

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix