Nintendo lanza aplicación gratuita de Mario

Para celebrar el 40 aniversario de Super Mario Bros., Nintendo ha lanzado una serie de productos bajo el umbral de My Mario. Más que una colección o un nuevo juego, aquí encontramos productos interactivos enfocados a padres e hijos. Uno de estos es una aplicación que por fin llegó a la eShop y dispositivos móviles, dándonos la oportunidad de experimentar con el plomero de una forma interesante.

En estos momentos, la aplicación de Hello, Mario! ya está disponible para su descarga gratuita por medio de la eShop y dispositivos móviles. El único detalle es que esto es exclusivo de Japón, al menos por el momento. Si deseas experimentar con este título, necesitas una cuenta de esta región. Esta es la descripción que Nintendo ofrece:

“Una aplicación gratuita para dispositivos inteligentes y software de Nintendo Switch que los niños pueden jugar intuitivamente dibujando la cara de Mario o girándola en la pantalla. Mario reaccionará de diversas maneras según la acción del jugador, lo que permite que padres e hijos pequeños jueguen juntos y disfruten de cada reacción”.

¿Qué es Hello, Mario!?

Inspirado por el minijuego de Super Mario 64, Hello, Mario! nos permite interactuar con la cara del plomero de diferentes formas. Ahora, es importante mencionar que Nintendo diseñó esta aplicación con los niños en mente, por lo que el juego nos pide tener a un adulto junto a nosotros, aunque esto es opcional. De igual forma, es importante mencionar que la aplicación solo se puede usar en modo portátil en Switch.

Al igual que el resto de los productos de My Mario, Nintendo tiene pensado lanzar Hello, Mario! de forma internacional hasta el próximo año. Junto a Hello, Mario!, veremos aún más productos familiares del plomero para celebrar el 40 aniversario de Super Mario Bros. En temas relacionados, aquí puedes checar los cortos animados de Mario. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre el siguiente Nintendo Direct.

Nota del Autor:

Es bueno ver que Nintendo está dispuesto a lanzar aplicaciones de este tipo. Tener una forma de interactuar con Mario en todo momento es algo carismático, y deja en claro su nivel de popularidad. Será interesante ver si la compañía logra hacer algo similar con otros personajes, porque un Hello, Luigi! o Hello, Yoshi! estarían increíbles.

Vía: Nintendo Life