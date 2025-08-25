    Filtran cuándo sucederá el siguiente Nintendo Direct

    Por 0 COMENTARIOS25/08/2025 10:29 a. m.

    Aunque la semana pasada se llevó a cabo un Nintendo Direct enfocado por completo en Kirby Air Riders, los fans de la Gran N siguen esperando a la gran presentación que nos dé un vistazo al futuro del Switch 2. Si bien la compañía japonesa aún no está lista para hablar sobre este tema, una nueva filtración ha revelado cuándo es que se llevaría a cabo el siguiente Nintendo Direct.

    De acuerdo con Switch Force, el siguiente Nintendo Direct se llevaría a cabo el 12 de septiembre del 2025. Junto a esto, fuentes cercanas a VGC han señalado que la presentación de la Gran N sucedería a mediados del próximo mes. Como siempre, Nintendo se ha mantenido en silencio respecto a estos rumores, y es muy probable que no comparta más información hasta que sea necesario

    ¿Cuándo veremos un nuevo Nintendo Direct?

    Con la excepción del 2024, Nintendo ha llevado a cabo una de sus famosas presentaciones en septiembre de forma anual. De esta forma, las posibilidades de ver una presentación de este tipo el próximo mes, son bastante altas. Sin embargo, nada de esto es seguro, y la Gran N bien podría optar por compartir su información por algún otro medio.

    En dado caso de que el 12 de septiembre se lleve a cabo un Nintendo Direct, la presentación sucedería un día antes del 40 aniversario de Super Mario Bros., por lo que no se descarta información relacionada con esta serie. Junto a esto, por fin veríamos la fecha de lanzamiento de Metroid Prime 4: Beyond, el cual, se supone, va a estar disponible este año.

    Solo nos queda esperar a que más información esté disponible, y es muy probable que tengamos que esperar hasta septiembre para descubrir si el Nintendo Direct va a suceder o no. En temas relacionados, esto fue lo que se anunció en el Direct de Kirby Air Riders. De igual forma, ya tenemos nueva información sobre Metroid Prime 4: Beyond.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Espero que pronto tengamos el rumoreado Nintendo Direct. Más allá de Metroid Prime 4: Beyond, quiero ver qué sorpresas tiene la Gran N para nosotros, y es que estos son los anuncios que más me llaman la atención, por lo inesperados que pueden llegar a ser.

    Vía: VGC

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
