Kirby Air Riders ya tiene fecha de lanzamiento

Después de más de 20 años, Kirby Air Ride tendrá una secuela. De esta forma, el día de hoy se llevó a cabo un Nintendo Direct enfocado por completo en Kirby Air Riders, el cual llegará al Switch 2 a finales del próximo mes de noviembre. Por medio de una extensa presentación, Masahiro Sakurai compartió nuevos detalles sobre esta esperada entrega.

Para comenzar, Sakurai ha confirmado que este no es un desarrollo de HAL Laboratory, sino que Bandai Namco y Sora Ltd. están a cargo de este proyecto. Junto a esto, el director reveló que en esta ocasión no solo podremos controlar a Kirby, sino que King Dedede, Meta Knight, Bandana Waddle Dee, Maglor, Starman, Cappy, Gooey, Waddle Doo, Knuckle Joe, Susie y Chef Kawasaki también estarán a nuestra disposición.

¿Qué es Kirby Air Riders?

En cuanto al gameplay, los elementos básicos direccionales y el hecho de que acciones como el turbo y el derrape se realizan con solo un botón. Sin embargo, Kirby Air Riders introduce habilidades especiales, las cuales se activan con otro botón. Cada uno de estos movimientos son únicos de los personajes, y tendrán diferentes resultados, como atacar a los competidores que estén cerca de ti, o aumentar la velocidad de tu vehículo.

Hablando de tu vehículo, Kirby Air Riders también introduce diferentes tipos de máquinas, cada una con diferentes estadísticas, velocidad, peso y otros elementos que tienes que tomar en consideración para llegar a la meta. Además de las estrellas y motos, en esta ocasión se introducen las carrozas y estrellas tanque, las cuales te dan más opciones de personalización.

Lo mejor de todo, es que ahora puedes combinar máquinas y corredores. Cada uno tendrá sus propias estadísticas, por lo que los jugadores podrá encontrar su estilo preferido. Gracias a que en esta ocasión hay más personajes seleccionables, esto significa que las habilidades de copia estarán disponibles para todos en Kirby Air Riders.

Al igual que los ítems en Mario Kart, las habilidades de copia en Kirby Air Riders estarán disponibles a lo largo de las pistas en forma de diferentes enemigos y, al absorberlos, cada corredor obtendrá una habilidad que les dará alguna ventaja. En esta ocasión veremos poderes clásicos de Kirby Air Ride, pero también estarán disponibles algunas transformaciones nuevas.

¡City Trial está de regreso!

En cuanto a los modos de juego, el principal es Air Mode, en donde seis competidores compiten por el primer lugar en pistas como Floria Fields, Cavernous Corners, Cyberion Highway, Mount Amberfalls y más, cada una con estilo visual y sonoro distintivo que nos transporta al mundo de Kirby de una forma única. De igual forma, es posible modificar las reglas de la partida, e incluso modificar la velocidad del juego.

City Trial, el amado modo de Kirby Air Ride, hará su triunfal regreso en Kirby Air Riders en forma de un Skyah, una isla flotante con un estilo sandbox, en donde los jugadores podrán recorrer diferentes locaciones, como una ciudad, coliseo, bosque, minas y mucho más. Al igual que en su predecesor, el objetivo es explorar, cambiar vehículos y recolectar diferentes mejoras por cinco minutos para después competir en una competencia única.

Junto a esto, se ha confirmado que City Trial ahora permitirá 16 jugadores simultáneos, con hasta ocho Switch 2 conectados. Esto también significa que ahora puedes atacar a otros jugadores y robarles sus carros antes de la partida principal. De igual forma, se han introducido una serie de eventos previos, como una pequeña carrera, una batalla campal entre todos los jugadores, peleas contra jefes, y diferentes tipos de situaciones.

Después de cinco minutos en City Trial, los jugadores tendrán que participar en un evento especial, el cual puede ir desde una carrera, pasando por la clásica gourmet race, hasta una serie de retos de movimiento. Lo interesante, es que ahora cuatro diferentes opciones estarán disponibles en cada partida, y será tarea de los jugadores elegir la que más les funcione de acuerdo con todas las mejoras que consiguieron en la fase de preparación.

Fecha de lanzamiento de Kirby Air Riders

Por último, pero no menos importante, se ha confirmado que Kirby Air Riders estará disponible en Nintendo Switch 2 el próximo 20 de noviembre del 2025. De esta firma, el nuevo trabajo de Masahiro Sakurai se posiciona como una carta fuerte para cerrar el año. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, esto es lo que va a costar la mejora de Switch 2 para Kirby and the Forgotten Land.

Nota del Autor:

Kirby Air Riders luce muy bien. Lo más interesante, es que el juego no agrega nuevos modos en comparación con la primera entrega. En su lugar, Sakurai y su equipo se enfocaron en expandir todo lo que ya estaba aquí, agregando más competidores, vehículos y aumentando la cantidad de actividades en City Trial.

Vía: Nintendo