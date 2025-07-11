    ¿Cómo va el desarrollo de Kirby Air Riders?

    11/07/2025

    Si bien sabemos que varios juegos están en desarrollo para el Switch 2, muchos fans quieren saber qué sucede con Kirby Air Riders, el cual está planeado para llegar a la nueva consola de Nintendo en algún punto de este año. Afortunadamente, Mashiro Sakurai ha compartido una nueva actualización sobre este proyecto.

    Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Sakurai compartió un pequeño mensaje, en donde ha confirmado que el desarrollo de Kirby Air Riders va por buen camino, y que está tomando forma en estos momentos. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “Hoy fue la fecha de lanzamiento de Kirby Air Ride para GameCube. ¡22.º aniversario!Al mismo tiempo, también es el aniversario del fallecimiento de Iwata-san. 2015.Han pasado diez años desde entonces…Iwata-san y yo nos llevábamos unos diez años cuando nos unimos a la compañía, y pronto alcanzaré su edad, ¿verdad?Ahora mismo, estoy volcado en crear Kirby Air Riders.¡Se perfila algo genial!”

    Con este mensaje también celebró el vigésimo segundo aniversario de Kirby Air Ride en GameCube y, considerando que hoy es el décimo aniversario luctuoso de Saturo Iwata, también aprovechó para recordar a su amigo. Si bien esta no es la gran actualización que muchos esperaban, queda claro que el juego sigue por buen camino.

    Kirby Air Riders fue anunciado durante el Nintendo Direct de Switch 2, y se espera que esté disponible en algún punto de este año, aunque por el momento se desconoce exactamente cuándo es que esto sucederá. En temas relacionados, esto es lo que hará Sakurai después de este juego. De igual forma, así recordamos a Satoru Iwata. 

    Nota del Autor:

    No dudo que Kirby Air Riders vaya a ser un gran juego, pero no creo que vaya a ser un vende consolas. Al final del día, el proyecto de Sakurai es algo que le apasiona, y eso es lo importante aquí, que Nintendo le dé a sus desarrolladores la oportunidad de crear algo que los motive, al menos antes de volver a lo que de verdad les dará dinero.

    Vía: Masahiro Sakurai 

