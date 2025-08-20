    Se dan noticias positivas del desarrollo de Metroid Prime 4

    Este año durante el directo de Switch 2 se nos prometió algo, el lanzamiento de Metroid Prime 4: Beyond para este 2025, después de bastante tiempo de espera tras la primera revelación en el E3 de 2017, cuando dicha convención de videojuegos aún existía en la industria. Y si bien todo tenía pinta positiva, hasta este momento aún no hay una fecha de salida del mismo, lo cual tiene preocupados a los fans; aún con eso, parece haber una luz al final del túnel.

    El juego vuelve a dar señales de vida. El esperado título ha recibido recientemente una clasificación por edades de +12 años en Brasil, mientras que en Europa y Estados Unidos ya cuenta con sus respectivas valoraciones de PEGI y ESRB.

    Este tipo de registros suele ser un indicio de que el desarrollo está muy avanzado y que el lanzamiento se encuentra más cerca de lo esperado. La noticia ha sido celebrada por la comunidad de fans, especialmente después de que el juego brillara por su ausencia en el pasado Live 2025 de Tokio, lo que había generado incertidumbre sobre su estado.

    La aparición simultánea en varios organismos de calificación refuerza la idea de que Nintendo está ultimando los preparativos para su llegada, una señal clara de que el proyecto avanza tras años de silencio y reinicios de desarrollo.

    Con estos nuevos indicios, las especulaciones apuntan a que podríamos conocer más novedades de Metroid Prime 4: Beyond en un posible Nintendo Direct de septiembre, donde la compañía tendría la oportunidad de mostrar un nuevo tráiler e incluso revelar la ventana de lanzamiento de una de sus producciones más esperadas.

    Recuerda que será lanzado para Switch 1 y 2.

    Nota del autor: Creo que hasta 2026 lo veremos en nuestras consolas. Espero equivocarme.

