Resumen: Gamescom 2025 Opening Night Live

El día de hoy se llevó a cabo una nueva edición del Opening Night Live de Gamescom 2025, ceremonia en la cual se tuvieron varios avances de lo que veremos más adelante en la industria de los videojuegos, desde tráilers revelación hasta fechas de lanzamiento para los proyectos más esperados. En esta nota te daremos a conocer cuáles fueron los anuncios más relevantes que se dieron desde Colonia, Alemania.

Nuevo juego de He-Man en camino

Como parte de los anuncios del pre-show, Mattel y Limited Run Games dieron a conocer He-Man and the Masters of the Universe - Dragon Pearl of Destruction, un nuevo beat’em up. Lamentablemente, el juego aún no tiene fecha de lanzamiento, pero estará disponible en PS5, Xbox Series X|S, Switch y PC en un futuro.

Revelan la fecha de Call of Duty: Black Ops 7

Activision presentó un nuevo adelanto de Call of Duty: Black Ops 7, cuya campaña promete ser la más ambiciosa de la saga. Además de combates bélicos intensos, los jugadores se enfrentarán incluso a gigantes, ampliando la escala narrativa del juego. El tráiler también confirmó su lanzamiento para el 14 de noviembre de 2025, elevando la expectativa entre los fans por lo que apunta a ser una de las entregas más épicas de la franquicia.

Anuncian Colaboración de Sonic con Pac-Man

Durante la Opening Night Live, SEGA y Bandai Namco anunciaron una colaboración especial entre Sonic y Pac-Man . Como parte del acuerdo, Sonic Racing Crossworld recibirá un DLC con Pac-Man como corredor y una pista temática, mientras que Pac-Man World Re-Pac 2 sumará un nivel inspirado en la saga del erizo.

Se da el Primer vistazo del anime de Sekiro

Sekiro: No Defeat, la adaptación animada del aclamado juego de FromSoftware, fue anunciada como exclusiva de Crunchyroll. Con una animación de vanguardia que busca capturar la intensidad y el dramatismo del título original, la serie promete elevar la historia del shinobi a una experiencia única.

Nuevo LEGO Batman se presenta

Se presentó LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, un nuevo juego que combina el humor característico de la saga con acción estilo beat ‘em up y secciones de sigilo. El título llegará en 2026 a PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 y PC, sin fecha específica aún.

Lanzan el primer tráiler de Fallout temporada dos

Prime Video presentó el primer avance de la segunda temporada de Fallout, mostrando que la historia se centrará en New Vegas e incluirá a un personaje clásico de esa entrega, generando gran entusiasmo entre los fans. La plataforma confirmó que la temporada se estrenará el 17 de diciembre de 2025.

Indiana Jones and The Great Circle llegará a Switch 2

Indiana Jones and the Great Circle confirmó la expansión The Order of Giants llegará el 4 de septiembre, y durante la Opening Night Live de Gamescom se mostró su primer gameplay. Además, se mencionó que el juego estará disponible en Switch 2 en algún momento de 2026.

Los creadores de Disco Elysium muestran nuevo proyecto

Presentaron Zero Parades, un nuevo juego del equipo detrás de Disco Elysium. El mini tráiler mostró breves segundos de gameplay en vista isométrica , generando gran expectativa entre los fans del estudio. Aunque aún no hay fecha de lanzamiento, el título ya puede añadirse a la wishlist de Steam y promete mantener el estilo narrativo y experimental que caracteriza al equipo.

Ninja Gaiden 4 revela más gameplay

Ninja Gaiden 4, uno de los juegos más esperados de 2025, sigue generando expectativas. Durante la Opening Night Live, Koei Tecmo y PlatinumGames mostraron un nuevo tráiler que ofrece un vistazo más detallado a la acción y la historia que los jugadores enfrentarán en esta entrega. Llega el 21 de octubre.

cronos: The New Dawn lanza otro video

Bloober Team presentó en Gamescom un nuevo vistazo a Cronos: The New Dawn, su próximo survival horror. El tráiler mostró acción intensa, terror y criaturas aterradoras, dejando claro el enfoque renovado del juego. La entrega estará disponible el 5 de septiembre para PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC.

Silent Hill f nos deleita con nuevo tráiler

Konami presentó un nuevo avance de Silent Hill f, revelando que el esperado survival horror también incluirá secciones de acción. El juego llegará el 25 de septiembre de 2025 para Xbox Series X/S, PS5 y PC, prometiendo renovar la franquicia y convertirse en uno de los lanzamientos de terror más destacados del año.

Monster Hunter Wilds anuncia colaboración con Final Fantasy

Capcom anunció una colaboración entre Monster Hunter Wilds y Final Fantasy XIV, que permitirá a los jugadores obtener una skin de Chocobo y cazar al mítico jefe Omega en la tercera actualización gratuita a finales de septiembre. Además, los usuarios de Final Fantasy XIV podrán conseguir una skin de Seikret y enfrentarse a Arkveld, el monstruo insignia de Monster Hunter Wilds. Por ahora, no se ha confirmado una fecha exacta de lanzamiento.

Presentan más de la expansión para World of Warcraft

Blizzard mostró un adelanto de World of Warcraft: Midnight, con una impresionante cinemática que anticipa la historia y aventuras de esta nueva expansión. Aunque no se mostró gameplay, la secuela promete continuar ampliando el universo del MMORPG. Midnight estará disponible en 2026.

Ghost of Yotei tendrá contenido DLC gratis

Dieron un nuevo vistazo a Ghost of Yōtei, que llegará a PlayStation 5 el 2 de octubre. El gameplay y la historia del juego destacaron su estilo de aventura, mientras que Sucker Punch confirmó un DLC gratuito para 2026, que añadirá un modo multiplayer llamado Legends para todos los jugadores de la versión base.

Capcom cierra el evento con Resident Evil 9

Capcom cerró con un nuevo video de Resident Evil 9: Requiem, mostrando a la protagonista junto a su madre en una escena cargada de tensión y misterio, con un poco de gameplay. El juego llegará el 27 de febrero de 2026 para PS5, Xbox Series X/S y PC, prometiendo continuar el legado de la franquicia con una narrativa inquietante.

Black Myth: Zhong Kui fue la sorpresa inesperada





La última sorpresa fue la confirmaicón desarrollo de Black Myth: Zhong Kui, un nuevo RPG de acción ambientado en la mitología china y centrado en el guerrero y guardián Zhong Kui. Aunque no es una secuela de Black Myth: Wukong, se mantiene dentro del mismo universo y promete evolución en el gameplay para un solo jugador.

Con esto termina el evento que no tuvo al esperado Hollow Knight: Silksong y tampoco Metroid Prime 4: Beyond. Aún así, estos serán jugables en la expo.















