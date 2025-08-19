Indiana Jones and the Great Circle llegará al Nintendo Switch 2

Indiana Jones and the Great Circle fue uno de los mejores juegos del año pasado, y las aventuras de MachineGames aún no terminan. Como ya lo saben, The Order of Giants, la gran expansión de este título, estará disponible el próximo 4 de septiembre, y durante la Opening Night Live de Gamescom tuvimos el primer gameplay de este DLC, así como la confirmación de que este título llegará al Switch 2.

Así es, para la sorpresa de muchos, Indiana Jones and the Great Circle estará disponible en Nintendo Switch 2 en algún punto del 2026. Esto deja en claro el apoyo que Xbox le tiene pensado dar a la nueva consola de la Gran N, y este es un gran inicio.

Recuerda, Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants estará disponible el 4 de septiembre, y el juego llegará a Switch 2 en algún punto del 2026, y es probable que veamos una versión con este DLC ya incluido, aunque también se podría vender por separado.

Vía: Opening Night Live