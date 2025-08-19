Revelan nuevo videojuego de LEGO Batman

Durante la Gamescom 2025 se presentó oficialmente LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, un nuevo título que mezcla el característico humor de la saga con una jugabilidad mucho más dinámica. El avance mostró un estilo beat ‘em up cargado de acción, pero también se confirmó que habrá secciones de sigilo donde el Caballero Oscuro tendrá que usar el ingenio en lugar de la fuerza bruta.

Aquí el video:

El juego llegará en algún punto de 2026 a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, aunque por ahora no se ha fijado una fecha exacta. Con esta propuesta, LEGO busca refrescar la franquicia de Batman con una experiencia que combina combate intenso, exploración y el inconfundible toque cómico que ha hecho tan populares a sus adaptaciones de superhéroes.

Vía: Gamescom



