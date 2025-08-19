Aquí el terrorífico nuevo tráiler de Cronos: The New Dawn

Después del fantástico trabajo en el remake de Silent Hill 2, todos esperan con ansias el lanzamiento de Cronos: The New Dawn, el siguiente gran survival horror de Bloober Team. De esta forma, durante la Opening Night Live de Gamescom tuvimos un nuevo y extenso vistazo a este título que promete ofrecer una nueva perspectiva a uno de los géneros más amados del medio.

El nuevo tráiler nos da un mejor vistazo a la acción, el terror, y las temibles criaturas que nos esperan. Lo mejor de todo, es que pronto tendremos la oportunidad de disfrutar de esta entrega, y es que Cronos: The New Dawn estará disponible en PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 y PC el próximo 5 de septiembre.

Vía: Opening Night Live