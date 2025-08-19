Monster Hunter Wilds y Final Fantasy XIV anuncia espectacular colaboración

Pese a su popularidad mixta, Capcom sigue enfocado en crear más contenido para Monster Hunter Wilds. De esta forma, la compañía japonesa ha revelado una colaboración con Final Fantasy XIV. Aquí, los usuarios podrán conseguir una skin de Chocobo para su montura y, como parte de la tercera actualización gratuita que estará disponible a finales de septiembre, los jugadores podrán cazar a Omega, el mítico jefe de Final Fantasy.

Esto no es todo, puesto que también se confirmó que los usuarios de Final Fantasy XIV podrán conseguir una skin de Seikret para su montura. De igual forma, los jugadores del MMORPG podrán participar en una pelea contra Arkveld, el monstruo insignia de Monster Hunter Wilds. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta para esta colaboración.

Vía: Opening Night Live