Sonic y Pac-Man anuncian colaboración importante

0 COMENTARIOS19/08/2025 12:17 p. m.
SEGA y Bandai Namco han confirmado una nueva colaboración con sus próximos juegos. Como parte de los anuncios de la Opening Night Live de Gamescom se ha confirmado que Sonic Racing Crossworld recibirá un paquete de DLC que agrega a Pac-Man como un corredor, e incluye una pista inspirada en esta serie. Por otro lado, Pac-Man World Re-Pac 2 tendrá un nivel inspirado en Sonic the Hedgehog, en donde el erizo azul también aparecerá.
En el caso de Sonic Racing Crossworld, el DLC de Pac-Man estará disponible como parte del pase de temporada, mientras que la llegada de Sonic a Pac-Man World Re-Pac 2 formará parte de una colaboración con el erizo azul.
Vía: Opening Night Live