¡Primer avance en video del anime de Sekiro!

La aclamada obra de FromSoftware tendrá su propia adaptación animada titulada Sekiro: No Defeat, que será exclusiva de Crunchyroll. El proyecto promete llevar la intensidad y el dramatismo del juego a un nuevo nivel, con una animación de vanguardia que busca capturar cada enfrentamiento con un realismo y dinamismo impresionantes, elevando la historia del shinobi a una experiencia audiovisual sin precedentes.
Mira su avance:
Por ahora, No Defeat no cuenta con una fecha de estreno confirmada, pero el anuncio ya ha generado gran expectación entre los fanáticos del título original y los seguidores del anime de acción. La combinación de la brutalidad y el misticismo de Sekiro con una producción animada de alto nivel apunta a convertir a esta serie en uno de los estrenos más esperados en la plataforma de streaming.
Vía: Gamescom