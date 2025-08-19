¡Primer avance en video del anime de Sekiro!

La aclamada obra de FromSoftware tendrá su propia adaptación animada titulada Sekiro: No Defeat, que será exclusiva de Crunchyroll. El proyecto promete llevar la intensidad y el dramatismo del juego a un nuevo nivel, con una animación de vanguardia que busca capturar cada enfrentamiento con un realismo y dinamismo impresionantes, elevando la historia del shinobi a una experiencia audiovisual sin precedentes.

Mira su avance:

The time is Sengoku ??



We're excited to announce that Sekiro: No Defeat is coming exclusively to Crunchyroll!



More: https://t.co/AAKXvtMnAz pic.twitter.com/faCcuQt6LK — Crunchyroll (@Crunchyroll) August 19, 2025

Por ahora, No Defeat no cuenta con una fecha de estreno confirmada, pero el anuncio ya ha generado gran expectación entre los fanáticos del título original y los seguidores del anime de acción. La combinación de la brutalidad y el misticismo de Sekiro con una producción animada de alto nivel apunta a convertir a esta serie en uno de los estrenos más esperados en la plataforma de streaming.

Vía: Gamescom



