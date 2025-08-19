    Konami libera aterrador avance de Silent Hill f en Gamescom 2025

    19/08/2025 1:32 p. m.
    Saip

    Konami presentó un nuevo avance de Silent Hill f, el esperado capítulo de la legendaria saga de terror. El tráiler confirmó que, además de su esencia survival horror, el juego integrará secciones de acción, ofreciendo una experiencia renovada dentro de la franquicia. La historia seguirá a una estudiante japonesa que deberá escapar de un mundo plagado de demonios, en un entorno cargado de tensión psicológica y atmósfera oscura.

    El anuncio también trajo consigo la tan esperada fecha de lanzamiento: Silent Hill f llegará el 25 de septiembre de 2025 para Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC. Con esta entrega, la saga busca consolidar un nuevo rumbo que mezcla sus raíces clásicas con mecánicas más dinámicas, prometiendo ser uno de los lanzamientos de terror más comentados del año.

    Vía: Gamescom

    Imagen


