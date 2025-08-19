Tráiler confirma expansión gratis para Ghost of Yōtei

El próximo 2 de octubre estará disponible Ghost of Yōtei en PlayStation 5. De esta forma, durante la Opening Night Live de Gamescom tuvimos un nuevo vistazo al gameplay y la historia de este esperado juego. Lo mejor de todo, es que la aventura no terminará, puesto que DLC ya está en camino.
Similar a lo que vimos con Ghost of Tsushima, Sucker Punch ha confirmado que Ghost of Yōtei tendrá un DLC gratuito que agregará un modo multiplayer conocido como Legends. Este contenido estará disponible en algún punto del 2026, y todos aquellos que tengan la experiencia base van a poder disfrutar de este contenido sin costo adicional.
Te recordamos que Ghost of Yōtei estará disponible el 2 de octubre del 2025 en el PlayStation 5.
Vía: Opening Night Live