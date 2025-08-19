    World of Warcraft nos presenta tráiler de Midnight, su nueva expansión

    Por 0 COMENTARIOS19/08/2025 1:49 p. m.

    El universo de World of Warcraft está en constante crecimiento. A más de dos décadas del lanzamiento de este MMORPG, Blizzard sigue creando contenido nuevo, y durante la Opening Night Live de Gamescom tuvimos un nuevo vistazo a i, la siguiente gran expansión de este exitoso juego.

    Como sucede con los juegos de Blizzard, la revelación de World of Warcraft: Midnight no nos mostró gameplay, pero sí una espectacular cinemática que nos da una buena idea de la historia y la aventura que nos espera en esta expansión que estará disponible en el 2026, y formará parta de la nueva saga de este MMORPG.

    Imagen

    Vía: Opening Night Live

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
