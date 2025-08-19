Confirman la fecha estreno de la segunda temporada de Fallout con su primer tráiler

Prime Video sorprendió en Gamescom 2025 con el primer avance de la segunda temporada de Fallout, dejando ver que la historia llevará a los fans directamente a la ambientación de New Vegas, uno de los escenarios más queridos de la saga de videojuegos. El tráiler adelantó que incluso aparecerá un personaje clásico de esa entrega, lo que ha disparado la emoción entre la comunidad.

La plataforma también confirmó que la nueva temporada se estrenará el 17 de diciembre de 2025, consolidando a Fallout como una de sus producciones estrella. Con esta expansión hacia el icónico desierto de Nevada, la serie promete una narrativa más ambiciosa y fiel a las raíces del juego, mezclando caos, humor oscuro y el estilo posapocalíptico que atrapó a los espectadores desde su debut.

Vía: Gamescom



