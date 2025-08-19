Se presenta el próximo juego de los creadores de Disco Elysium

Durante Gamescom 2025 se presentó de manera sorpresiva Zero Parades, un título desarrollado por el mismo equipo detrás de Disco Elysium. El anuncio llegó en forma de un mini tráiler que dejó apenas unos segundos de gameplay, suficientes para confirmar que el juego seguirá una vista isométrica similar a la de su predecesor, lo que generó de inmediato expectación entre los seguidores del género.

Aquí el video:

Por ahora no hay fecha de lanzamiento confirmada para Zero Parades, pero ya es posible añadirlo a la wishlist de Steam. El proyecto apunta a convertirse en una de las propuestas más llamativas de los próximos años, manteniendo el sello narrativo y experimental que caracteriza al estudio.

Vía: Gamescom