Fecha de lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7

Activision presentó un nuevo adelanto de Call of Duty: Black Ops 7 mediante Gamescom 2025 , mostrando fragmentos de su campaña principal que promete ser la más ambiciosa de la saga. En esta entrega, los jugadores no solo se enfrentarán a enemigos humanos y escenarios bélicos intensos, sino también a desafiantes gigantes, lo que supone un giro inesperado dentro de la narrativa y la escala de la franquicia.

Aquí su avance:

El tráiler también confirmó la fecha de lanzamiento oficial: 14 de noviembre de 2025. Con este anuncio, la expectativa entre los seguidores de la serie se eleva al máximo, ya que Black Ops 7 apunta a redefinir las experiencias de campaña dentro de la saga, combinando la acción táctica característica con momentos épicos nunca antes vistos en un Call of Duty.

Se lanza para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: GC



