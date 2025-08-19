Disfruta de la Opening Night Live de Gamescom en vivo

El último gran evento del verano ya está aquí. Gamescom comenzará en un par de horas, pero antes de que los jugadores de Europa tengan la oportunidad de probar juegos como Hollow Knight: Silksong, el día de hoy se llevará a cabo una nueva edición de la Opening Night Live, en donde tendremos mucha información sobre algunos de los lanzamientos más importantes del año. El evento comenzará a las 11:00 AM (hora del Pacífico), o 12:00 PM (hora de la Ciudad de México) y, como siempre, aquí puedes ver la presentación en vivo.

Vía: Gamescom