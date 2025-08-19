    Nintendo revela el precio de Kirby Air Riders

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS19/08/2025 9:54 a. m.

    El precio de los juegos sigue siendo todo un tema, y después de toda una generación conservando los $60 dólares, con la excepción de Tears of the Kingdom, parece que Nintendo está listo para dar el salto a los $70. De esta forma, por fin se ha revelado el precio de Kirby Air Riders, el cual está a la par de muchas de las experiencias que vemos hoy en día.

    En estos momentos ya se puede pre-ordenar el nuevo trabajo de Masahiro Sakurai en la eShop del Switch 2. Aquí, Nintendo ha confirmado que Kirby Air Riders estará disponible a $69.99 dólares, algo que no ha sorprendido tanto como algunos fans esperaban. Esto significaría que Nintendo por fin estaría de acuerdo con el nuevo estándar de la industria.

    El precio de los juegos de Nintendo

    Durante la generación del Switch, solo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegó a costar $70 dólares, ya que el resto de las experiencias estuvieron disponibles a $60 dólares. Sin embargo, con la llegada del Switch 2 esto ha cambiado. Mario Kart World cuesta $80 dólares, mientras que Donkey Kong Bananza lo puedes encontrar a $70. De esta forma, es muy probable que este también sea el precio de juegos como Metroid Prime 4: Beyond

    Sin embargo, esto no quiere decir que todos los juegos de Nintendo van a costar $70 dólares. La Gran N aún trabaja en proyectos medianos y pequeños, los cuales van a costar menos. El ejemplo perfecto de esto es Drag x Drive, el cual está disponible a $40 dólares, y refleja el tipo de experiencia que ofrece.

    Recuerda, Kirby Air Riders estará disponible en el Switch el 20 de noviembre del 2025 por $70 dólares. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este título aquí. De igual forma, esto es lo que va a costar la actualización de Kirby and the Forgotten Land para el Switch 2.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Hablar sobre el precio de los juegos es todo un tema, especialmente cuando una compañía como Nintendo por fin realiza esta transición. Ya no cuestionamos a PlayStation u otra compañía, la cual lleva ofreciendo experiencias a estos precios desde hace años. Es muy probable que para el 2026 este ya sea un estándar para la Gran N.

    Vía: Nintendo 

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix