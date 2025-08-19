Nintendo revela el precio de Kirby Air Riders

El precio de los juegos sigue siendo todo un tema, y después de toda una generación conservando los $60 dólares, con la excepción de Tears of the Kingdom, parece que Nintendo está listo para dar el salto a los $70. De esta forma, por fin se ha revelado el precio de Kirby Air Riders, el cual está a la par de muchas de las experiencias que vemos hoy en día.

En estos momentos ya se puede pre-ordenar el nuevo trabajo de Masahiro Sakurai en la eShop del Switch 2. Aquí, Nintendo ha confirmado que Kirby Air Riders estará disponible a $69.99 dólares, algo que no ha sorprendido tanto como algunos fans esperaban. Esto significaría que Nintendo por fin estaría de acuerdo con el nuevo estándar de la industria.

El precio de los juegos de Nintendo

Durante la generación del Switch, solo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegó a costar $70 dólares, ya que el resto de las experiencias estuvieron disponibles a $60 dólares. Sin embargo, con la llegada del Switch 2 esto ha cambiado. Mario Kart World cuesta $80 dólares, mientras que Donkey Kong Bananza lo puedes encontrar a $70. De esta forma, es muy probable que este también sea el precio de juegos como Metroid Prime 4: Beyond

Sin embargo, esto no quiere decir que todos los juegos de Nintendo van a costar $70 dólares. La Gran N aún trabaja en proyectos medianos y pequeños, los cuales van a costar menos. El ejemplo perfecto de esto es Drag x Drive, el cual está disponible a $40 dólares, y refleja el tipo de experiencia que ofrece.

Recuerda, Kirby Air Riders estará disponible en el Switch el 20 de noviembre del 2025 por $70 dólares. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este título aquí. De igual forma, esto es lo que va a costar la actualización de Kirby and the Forgotten Land para el Switch 2.

Nota del Autor:

Hablar sobre el precio de los juegos es todo un tema, especialmente cuando una compañía como Nintendo por fin realiza esta transición. Ya no cuestionamos a PlayStation u otra compañía, la cual lleva ofreciendo experiencias a estos precios desde hace años. Es muy probable que para el 2026 este ya sea un estándar para la Gran N.

Vía: Nintendo