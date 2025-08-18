Horarios de Gamescom Opening Night Live 2025

Esta semana es muy importante para el mundo del gaming, dado que se llevará a cabo la edición 2025 de Gamescom en Colonia, Alemania. Celebración donde ya se conocen algunos juegos importantes a presentar, teniendo en los focos de atención a Hollow Knight: Silksong y Metroid Prime 4: Beyond. Aunque claro, no todos pueden darse un paseo hasta Europa con la excusa del evento, por lo que se llevará a cabo en línea el ya conocido Opening Night Live.

La emisión volverá a encender los reflectores de Colonia antes de la apertura oficial de la feria. Como es tradición, la presentación estará conducida por Geoff Keighley y podrá seguirse en vivo en todo el mundo a través de YouTube y otros canales oficiales.

La cita será el martes 19 de agosto a las 11:00 a.m. (hora del Pacífico) 12:00 p.m. (México), con una transmisión que se extenderá por dos horas llenas de anuncios, revelaciones y sorpresas. Con la feria principal programada del 20 al 24 de agosto, se espera que la edición de este año supere los 335 mil asistentes registrados en 2024, consolidando a Gamescom como la mayor reunión de videojuegos.

Aunque gran parte de la información se mantiene bajo reserva, algunas compañías ya han confirmado su participación. Entre lo más destacado estará la presentación oficial de Call of Duty: Black Ops 7, además de un vistazo al nuevo Resident Evil Requiem de Capcom. También se mostrarán avances de títulos como Lords of the Fallen 2 y World of Warcraft: Midnight, lo que asegura variedad para todo tipo de jugadores.

Geoff Keighley adelantó además la presencia de proyectos muy esperados como The Outer Worlds 2, Ghost of Yotei y Ninja Gaiden 4, a los que se sumará Black Myth: Wukong, aunque aún no se ha precisado si será para mostrar contenido inédito o un nuevo DLC. Con este cartel, la Gamescom Opening Night Live promete marcar el inicio de una semana decisiva para la industria del videojuego.

Vía: VGC

Nota del autor: Estaremos pendientes de conocer al fin al fecha de Silksong. Si no es aquí, no sé dónde rayos la podrían dar.