    Horarios de Gamescom Opening Night Live 2025

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS18/08/2025 10:35 a. m.
    Com

    Esta semana es muy importante para el mundo del gaming, dado que se llevará a cabo la edición 2025 de Gamescom en Colonia, Alemania. Celebración donde ya se conocen algunos juegos importantes a presentar, teniendo en los focos de atención a Hollow Knight: Silksong y Metroid Prime 4: Beyond. Aunque claro, no todos pueden darse un paseo hasta Europa con la excusa del evento, por lo que se llevará a cabo en línea el ya conocido Opening Night Live.

    La emisión  volverá a encender los reflectores de Colonia antes de la apertura oficial de la feria. Como es tradición, la presentación estará conducida por Geoff Keighley y podrá seguirse en vivo en todo el mundo a través de YouTube y otros canales oficiales.

    La cita será el martes 19 de agosto a las 11:00 a.m. (hora del Pacífico) 12:00 p.m. (México), con una transmisión que se extenderá por dos horas llenas de anuncios, revelaciones y sorpresas. Con la feria principal programada del 20 al 24 de agosto, se espera que la edición de este año supere los 335 mil asistentes registrados en 2024, consolidando a Gamescom como la mayor reunión de videojuegos.

    Aunque gran parte de la información se mantiene bajo reserva, algunas compañías ya han confirmado su participación. Entre lo más destacado estará la presentación oficial de Call of Duty: Black Ops 7, además de un vistazo al nuevo Resident Evil Requiem de Capcom. También se mostrarán avances de títulos como Lords of the Fallen 2 y World of Warcraft: Midnight, lo que asegura variedad para todo tipo de jugadores.

    Geoff Keighley adelantó además la presencia de proyectos muy esperados como The Outer Worlds 2, Ghost of Yotei y Ninja Gaiden 4, a los que se sumará Black Myth: Wukong, aunque aún no se ha precisado si será para mostrar contenido inédito o un nuevo DLC. Con este cartel, la Gamescom Opening Night Live promete marcar el inicio de una semana decisiva para la industria del videojuego.

    Vía: VGC

    Imagen

    Nota del autor: Estaremos pendientes de conocer al fin al fecha de Silksong. Si no es aquí, no sé dónde rayos la podrían dar.

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix