Nintendo revela la lista de juegos que llevará a Gamescom

Gamescom 2025 se llevará a cabo del 20 al 25 de agosto. Además de todos los anuncios que aquí veremos, los asistentes al evento tendrán la oportunidad de probar una serie de juegos muy esperados por el público en general. De esta forma, Nintendo ha revelado la lista de experiencias que estarán disponibles en su puesto, en donde encontramos cosas como Metroid Prime 4: Beyond y Hollow Knight: Silksong.

Por medio de sus redes sociales, Nintendo compartió una extensa lista con los juegos que todos los asistentes a Gamescom tendrán la oportunidad de disfrutar en el Switch 2. Aquí no solo encontramos la oferta first party que estará disponible este año, sino que también habrá algunos de los lanzamientos third party más esperados del momento. Esta es la lista completa:

Borderlands 4

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Donkey Kong Bananza

EA Sports FC 26

Elden Ring: Tarnished Edition

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Mario Kart World

Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition

Nintendo GameCube – Nintendo Classics

Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV

Nintendo también tiene recompensas

Quienes se registren en el stand de Nintendo con su cuenta My Nintendo recibirán un pin exclusivo y 100 Puntos Platino. Además, se han programado torneos de Mario Kart World, Super Mario Party Jamboree, EA Sports FC, Mario Strikers y F-Zero GX. De esta forma, la compañía espera que el público pase su tiempo con ellos.

Notablemente, muchos pensaban que el demo de Hollow Knight: Silksong solo iba a estar disponible por medio del puesto de Xbox. Te recordamos que Gamescom se llevará a cabo del 20 al 24 de agosto. En temas relacionados, un demo de Mina the Hollower ya está disponible en la eShop. De igual forma, UFO 50 ya está disponible en Switch.

Nota del Autor:

Todo indica a que Silksong sí llegará este año. Si hay un demo que estará disponible tanto en el puesto de Xbox como en el de Nintendo, no hay duda alguna de que el trabajo de Team Cherry llegará a nuestras manos en un futuro no tan lejano, lo cual ha hecho feliz a más de un fan.

Vía: Nintendo Everything