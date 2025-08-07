    Nintendo revela la lista de juegos que llevará a Gamescom

    Por 0 COMENTARIOS07/08/2025 11:10 a. m.

    Gamescom 2025 se llevará a cabo del 20 al 25 de agosto. Además de todos los anuncios que aquí veremos, los asistentes al evento tendrán la oportunidad de probar una serie de juegos muy esperados por el público en general. De esta forma, Nintendo ha revelado la lista de experiencias que estarán disponibles en su puesto, en donde encontramos cosas como Metroid Prime 4: Beyond y Hollow Knight: Silksong.

    Por medio de sus redes sociales, Nintendo compartió una extensa lista con los juegos que todos los asistentes a Gamescom tendrán la oportunidad de disfrutar en el Switch 2. Aquí no solo encontramos la oferta first party que estará disponible este año, sino que también habrá algunos de los lanzamientos third party más esperados del momento. Esta es la lista completa:

    • Borderlands 4 
    • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
    • Donkey Kong Bananza
    • EA Sports FC 26
    • Elden Ring: Tarnished Edition
    • Final Fantasy VII Remake Intergrade 
    • Hades II 
    • Hollow Knight: Silksong
    • Mario Kart World 
    • Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition 
    • Nintendo GameCube – Nintendo Classics
    • Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition 
    • Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV

    Nintendo también tiene recompensas

    Quienes se registren en el stand de Nintendo con su cuenta My Nintendo recibirán un pin exclusivo y 100 Puntos Platino. Además, se han programado torneos de Mario Kart World, Super Mario Party Jamboree, EA Sports FC, Mario Strikers y F-Zero GX. De esta forma, la compañía espera que el público pase su tiempo con ellos.

    Notablemente, muchos pensaban que el demo de Hollow Knight: Silksong solo iba a estar disponible por medio del puesto de Xbox. Te recordamos que Gamescom se llevará a cabo del 20 al 24 de agosto. En temas relacionados, un demo de Mina the Hollower ya está disponible en la eShop. De igual forma, UFO 50 ya está disponible en Switch.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Todo indica a que Silksong sí llegará este año. Si hay un demo que estará disponible tanto en el puesto de Xbox como en el de Nintendo, no hay duda alguna de que el trabajo de Team Cherry llegará a nuestras manos en un futuro no tan lejano, lo cual ha hecho feliz a más de un fan.

    Vía: Nintendo Everything

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
