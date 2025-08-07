    UFO 50 llega al Nintendo Switch… hoy

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS07/08/2025 10:20 a. m.

    Si bien el Indie World de hoy decepcionó a más de una persona, la presentación de Nintendo tuvo un par de anuncios interesantes. Notablemente, se dio a conocer que UFO 50, la aclamada colección de juegos que conquistó a los jugadores de Steam el año pasado, ha llegado al Switch como una exclusiva temporal en consola.

    Así es, en estos momentos, todos los usuarios del Switch y Switch 2 pueden ingresar a la eShop y comprar UFO 50 en estos momentos. Esta es una colección que incluye 50 diferentes juegos que van desde plataformeros, RPG, shoot ‘em ups, roguliets, y más. Esta entrega nos lleva a un mundo en donde el desarrollo para arcades y el NES nunca se detuvo, sino que siguió creciendo.

    También hay ediciones físicas

    Por si fuera poco, Fangamer ha confirmado que ya están trabajando en dos versiones físicas de UFO 50 para Nintendo Switch. La versión estándar tiene un precio de $35 dólares, e incluye:

    • Un póster promocional de UFO Soft de 30x23 cm del lanzamiento del LXIII.
    • Una postal de un disco original del juego UFO Soft.
    • Hoja de pegatinas promocionales troqueladas.
    • Un código de descarga digital para una copia de la banda sonora completa.

    Imagen

    Junto a esto, la edición de colección cuesta $59 dólares, y aquí encontramos:

    • Una guía complementaria de más de 100 páginas con consejos, mapas, secretos, pegatinas e ilustraciones originales de los desarrolladores.
    • 2 láminas exclusivas, con documentación de diseño y un boletín informativo de LX Star.
    • 2 hojas de pegatinas de Little Buddy.

    Imagen

    Por si esto fuera poco, Fangamer también vende una serie de productos adicionales relacionados con UFO 50. Cualquier pedido que realices, sin importar si se trata de una edición física u otra cosa, se enviará hasta febrero del 2026, por lo que si no puedes esperar para disfrutar de este título, tu mejor opción en estos momentos es una copia digital.

    Recuerda, UFO 50 ya está disponible en Nintendo Switch como una exclusiva temporal en consolas, por lo que es muy probable que llegue a PlayStation y Xbox en un futuro. En temas relacionados, Mina the Hollower ya tiene un demo en la eShop. De igual forma, nuevo juego de las Tortugas Ninja llegará al Switch.

    Imagen

    Nota del Autor:

    No he tenido la oportunidad de jugar UFO 50, pero con su llegada al Switch, es seguro que le dará una oportunidad a este título en estos días, especialmente considerando toda la atención y la gran recepción que tuvo esta colección en su momento en PC.

    Vía: Nintendo 

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    Gex Trilogy desaparece de la eShop del Nintendo Switch 2
    Gex Trilogy desaparece de la eShop del Nintendo Switch 2
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media