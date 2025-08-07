UFO 50 llega al Nintendo Switch… hoy

Si bien el Indie World de hoy decepcionó a más de una persona, la presentación de Nintendo tuvo un par de anuncios interesantes. Notablemente, se dio a conocer que UFO 50, la aclamada colección de juegos que conquistó a los jugadores de Steam el año pasado, ha llegado al Switch como una exclusiva temporal en consola.

Así es, en estos momentos, todos los usuarios del Switch y Switch 2 pueden ingresar a la eShop y comprar UFO 50 en estos momentos. Esta es una colección que incluye 50 diferentes juegos que van desde plataformeros, RPG, shoot ‘em ups, roguliets, y más. Esta entrega nos lleva a un mundo en donde el desarrollo para arcades y el NES nunca se detuvo, sino que siguió creciendo.

También hay ediciones físicas

Por si fuera poco, Fangamer ha confirmado que ya están trabajando en dos versiones físicas de UFO 50 para Nintendo Switch. La versión estándar tiene un precio de $35 dólares, e incluye:

Un póster promocional de UFO Soft de 30x23 cm del lanzamiento del LXIII.

Una postal de un disco original del juego UFO Soft.

Hoja de pegatinas promocionales troqueladas.

Un código de descarga digital para una copia de la banda sonora completa.

Junto a esto, la edición de colección cuesta $59 dólares, y aquí encontramos:

Una guía complementaria de más de 100 páginas con consejos, mapas, secretos, pegatinas e ilustraciones originales de los desarrolladores.

2 láminas exclusivas, con documentación de diseño y un boletín informativo de LX Star.

2 hojas de pegatinas de Little Buddy.

Por si esto fuera poco, Fangamer también vende una serie de productos adicionales relacionados con UFO 50. Cualquier pedido que realices, sin importar si se trata de una edición física u otra cosa, se enviará hasta febrero del 2026, por lo que si no puedes esperar para disfrutar de este título, tu mejor opción en estos momentos es una copia digital.

Recuerda, UFO 50 ya está disponible en Nintendo Switch como una exclusiva temporal en consolas, por lo que es muy probable que llegue a PlayStation y Xbox en un futuro. En temas relacionados, Mina the Hollower ya tiene un demo en la eShop. De igual forma, nuevo juego de las Tortugas Ninja llegará al Switch.

Nota del Autor:

No he tenido la oportunidad de jugar UFO 50, pero con su llegada al Switch, es seguro que le dará una oportunidad a este título en estos días, especialmente considerando toda la atención y la gran recepción que tuvo esta colección en su momento en PC.

Vía: Nintendo