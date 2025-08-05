Nuevo juego de Tortugas Ninja llega al Switch

El pasado mes de mayo, Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown llegó a PC y logró ofrecer una experiencia única usando la propiedad que todos amamos. Denominado como un beat’em up por turnos, este título logró cautivar a muchos fans, y ahora más personas tendrán la oportunidad de experimentar este título, puesto que se ha confirmado que su llegada al Nintendo Switch se llevará a cabo en solo unos días.

Así es, por medio de un nuevo tráiler se ha confirmado que Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown llegará al Switch el próximo 14 de agosto del 2025. Además de la experiencia base, este lanzamiento también incluirá el modo Remix, el cual ofrecerá contenido, más enemigos y mayor dificultad. Todo esto para que los fans logren experimentar la versión definitiva de este título.

“Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown es el primer videojuego por turnos de las Teenage Mutant Ninja Turtles. Inspirado en la clásica serie de dibujos animados, ¡experimentarás una nueva y audaz perspectiva del mundo de las Teenage Mutant Ninja Turtles! Splinter y Shredder han muerto, y a medida que las Tortugas se acercan a la edad adulta, no solo están creciendo... sino que se están distanciando”.

¿Qué nos ofrecerá Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown?

El juego contará con 20 niveles, divididos en campañas centradas en personajes individuales. El título también cuenta con una historia original y un estilo artístico inspirado en novelas gráficas, con salpicaduras de pintura, figuras y dioramas. Por si fuera poco, es posible modificar los movimientos para adaptar el estilo de juego de cada tortuga.

Lamentablemente, por el momento se desconoce si el juego llegará a otras plataformas. Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown ya está disponible en PC y llegará a Switch el 14 de agosto. En temas relacionados, un nuevo spin-off de las Tortugas Ninja ya está en camino. De igual forma, McDonald’s anuncia Cajita Feliz de Hello Kitty x TMNT.

Vía: Strange Scaffold