Pokémon UNITE adelanta la llegada de Mega Lucario

Aunque Pokémon UNITE ya lleva más de cuatro años en el mercado, los desarrolladores siguen manteniendo vigente esta experiencia por medio de varias actualizaciones. De esta forma, el siguiente personaje para este MOBA ya está en camino, y si no puedes esperar para disfrutar de este trabajo, te dará gusto escuchar que Mega Lucario llegará a este título antes de lo pensado.

Originalmente pensado para el 3 de octubre, se ha confirmado que Mega Lucario estará disponible en Pokémon UNITE a partir del 28 de septiembre, es decir, en solo unos días. De esta forma, todos los fans de este título podrán disfrutar de este nuevo personaje una semana antes de lo esperado, y así experimentar todo lo que ofrece.

Serebii Update: Pokémon UNITE has announced that Mega Lucario will come to the game a week early on September 28th 2025https://t.co/NWlAdn5F0o pic.twitter.com/b2N3Zyh53S — Serebii.net (@SerebiiNet) September 24, 2025

Más contenido para Pokémon UNITE

Junto a la llegada de Mega Lucario en solo unos días, sabemos que Dhelmise y Vaporeon también estarán disponibles en Pokémon UNITE en un futuro, aunque por el momento se desconoce exactamente cuándo es que estos personajes llegarán a este juego.

Más allá de estos tres personajes, se desconoce qué más llegará a este juego en un futuro. Sin embargo, es probable que veremos más contenido. Recordemos que Pokémon UNITE ha recibido constantes actualizaciones desde su lanzamiento en el 2021. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro Hands On de Pokémon Legends: Z-A. De igual forma, Nintendo renueva la marca de Pokémon Moon.

Vía: Serebii