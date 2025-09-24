Hands On – Pokémon Legends: Z-A

Manteniendo una tradición

Las tradiciones son importantes. Mantener la forma en la que se hacen las cosas es parte crucial de nuestra naturaleza, pues somos seres de rutina a los que les encanta reconocer patrones. Dicha idiosincrasia siempre ha tenido mucha fuerza en culturas como la japonesa, en donde el “no lo arregles si no está roto”, es parte de una forma de vida que claro, se extiende a cosas como el diseño de videojuegos. Desde su nacimiento a mediados de los años noventa, Pokémon se convirtió en un estandarte de lo anterior, manteniendo una línea sumamente marcada que con el paso de los años, solo recibía pequeños cambios aquí y allá, pero que en realidad, se mantenía sumamente fiel a cómo hizo las cosas desde la era del Game Boy. Dicho asunto ha comenzado a cambiar en los últimos años, sin embargo, se te fijas con cuidado, te das cuenta que la esencia sigue ahí presente. Pokémon Legends: Z-A es otro paso en pro de la evolución, concepto que todos sabemos, es muy importante para esta adorada franquicia.

Hace tan solo unos días tuvimos la gran oportunidad de estar presentes en el espectacular evento de previo para Pokémon Legends: Z-A, esto en el corazón de la capital francesa en la que por supuesto, se toma la mayor inspiración para todo el mundo en el que se desarrollará esta nueva aventura. Precisamente como ya te lo adelantábamos hace unas semanas con nuestras primeras impresiones, estamos frente a un juego que da varios de los pasos más importantes que la serie ha dado en toda su historia, reinventando en buena forma cosas como su estructura y sistema de combate. Tras haber pasado una mucho mayor cantidad de tiempo con la próxima gran exclusiva de Switch y Switch 2, te podemos confirmar que nuestras sospechas eran correctas y según parece, Game Freak podría estar entregando su mejor título hasta la fecha.

Mucho más sólido de lo esperado

Innovar jamás ha sido sinónimo de calidad. A pesar de que estamos frente a un bonito término que evidentemente asociamos con progreso, el cambiar las cosas suele ser un riesgo importante que no siempre resulta en mejorar lo que ya teníamos. Deshacerse del sumamente tradicional sistema por turnos sigue sonando fuerte para una serie como Pokémon, sin embargo, el empezar a experimentar con un spin-off, podría ser la mejor idea de todas. Recordemos que justamente hace unos años, Pokémon Legends: Arceus hacía lo propio en temas de estructura y diseño general, entregando dividendos muy atractivos en todo sentido.

En la demostración de la que fuimos parte y que por cierto, tuvo una duración de una hora, pudimos ver en acción distintas partes de Pokémon Legends: Z-A, dándonos un recorrido por Lumiose City para que nos pudiéramos hacer de una mucho mejor idea de cómo es que va a funcionar todo, pasando desde sus Wild Areas, Battle Zones, combates contra Pokémon mega evolucionados y claro, todo lo que implica el renovado sistema de combate, del cual, ahora conocemos cuáles son exactamente sus intenciones.

Comencemos a hablar justamente del nuevo sistema de combate, mismo que como ya te lo adelantábamos, deja de lado los turnos por algo más apegado a la acción. Lo primero que te diría si eres de los que este asunto los tiene preocupados, es que si bien, ahora todo ocurre en tiempo real, el elemento de estrategia sigue muy presente y tus decisiones son más importantes que tu velocidad con los dedos. El tema es que precisamente, ahora tienes mucho menos tiempo para decidir qué acción tomar en el campo de batalla, lo cual, siento que le agrega una capa de emoción muy interesante a toda la experiencia.

Una vez que entras en modo de batalla ya sea con un Pokémon salvaje o con otro entrenador, asunto que por cierto, ocurre sin ninguna clase barrera ni pantalla de carga, aparece un menú de acciones correspondiente al Pokémon que tengas seleccionado en ese momento. Cada que das un comando de tackle, por ejemplo, el movimiento entra en cool down, haciendo que tengas que echar mano de otras habilidades para seguir siendo ofensivo o por qué no, tomar una postura más conservadora. Además, mientras todo esto ocurre, puedes cambiar a la criatura que esté combatiendo o ir a tu bolsa de ítems para usar una posición curativa. Repito, cada acción que hagas tiene su periodo de espera para que no se dé un abuso.

Algo que quiero recalcar es que Pokémon Legends: Z-A en ningún momento se siente como un RPG de acción ni nada por el estilo. Al final del día seguimos dando comandos a un personaje terciario y si bien, ahora tienes que ser rápido con tus acciones y la presión sí llega a acumularse, noté que era mucho mejor decidir correctamente qué es lo que iba a ser a a continuación, que precipitarme y querer ser más rápido que el contrincante. Otro asunto que me llamó muchísimo mi atención es que a pesar de este importante cambio en el core gameplay de la franquicia, en ningún momento sentí que no estuviera jugando un título de Pokémon, asunto que creo, es una excelente noticia para todos.

La idea de que todo el juego se desarrollara dentro de una misma ciudad podía sonar un tanto extraña, pues la pregunta de ¿en dónde van a vivir los Pokémon salvajes? Era totalmente válida. En un movimiento atípico, Game Freak tomó la determinación de convertir parte de las calles de Lumiose City en el hábitat natural de esta criaturas. El resultado parece ser justo como lo esperábamos, pues ya no tenemos espacios tan abiertos para cazar, pero que igualmente funcionan, luciendo una variedad increíble de monstruos que están listos o no tan listos para formar parte de nuestra colección.

El tiempo será otro elemento importante para Pokémon Legends: Z-A, pues dependiendo de la hora del día, serán los diferentes eventos que ocurran. Por ejemplo, cuando cae la noche, se abren zonas especiales de batalla en las que se intenta emular la forma de los llamados Battle Royale. Si entras a cualquiera de estas áreas, deberás de enfrentar a una serie de entrenadores de manera consecutiva y sin descanso, esto en busca de juntar los puntos necesarios para medirte contra un líder. Algo interesante es que estos enfrentamientos los puedes iniciar por sorpresa, atacando de manera sigilosa para dar el primer golpe o por qué no, que te tomen desprevenido y en desventaja. Esto solo se puede dar gracias a cómo es que ahora funcionan las batallas y la verdad es que sí se siente como algo completamente nuevo.

Sumado a todo lo anterior está el tema de los Pokémon rebeldes que están causando problemas en la ciudad. Verás, cada determinado tiempo, una de estas criaturas comenzará a causar complicaciones y será nuestro trabajo detenerlas. La cosa es que suelen ser mega evoluciones que representan un enfrentamiento de jefe. En la demostración nos pudimos medir contra un Victreebel mega evolucionando que impuso un reto a nuestro equipo. Ese asunto de estar cambiando de Pokémon dependiendo del tipo que necesites para contrarrestar habilidades, hace que te tengas que estar adaptando rápidamente a cada situación y por ende, dar mayor rotación a tus propios monstruos de bolsillo.

Del lado técnico, como ya te lo habíamos adelantado, parece ser que al menos en Switch 2, no tendremos nada de qué preocuparnos, pues Pokémon Legends: Z-A corre de una sensacional manera a 60 cuadros por segundo y con una calidad de imagen bastante destacada. Por supuesto, la gran pregunta queda de cómo funcionará todo en la pasada consola de Nintendo, duda que según parece, tendrá que esperar a ser resuelta hasta que el juego finalmente se esté lanzando de manera oficial.

Apuntalando la inauguración de Switch 2

2025 está siendo un año espectacular si de lanzamientos de videojuegos hablamos, asunto que se acentúa mucho más si tomas en cuenta que Nintendo está estrenando consola. Switch 2 luce un arranque sonoro, tanto del lado comercial siendo una de las plataformas que mejor se están vendiendo en toda la historia, tanto del artístico, luciendo en su aún corta vida, ya varios juegos exclusivos de auténtico alarido. La cosa es que esto no se ha acabado, pues aún faltan un par de títulos que, estamos seguros, darán mucho de qué hablar. Uno de los ejemplos más claros de lo anterior es Pokémon Legends: Z-A, el cual, en este encuentro previo nos ha dejado ver parte de lo que parece ser una brillante experiencia.

Por ahora solo nos toca esperar a que el próximo 16 de octubre todo lo que te hemos contado se cumpla y tengamos a uno de los juegos más especiales para la serie. Recuerda que el lanzamiento de Pokémon Legends: Z-A ha quedado pactado tanto para Switch 2, como para el Switch original, por lo que si todavía no has dado el salto a la nueva generación, no tendrás nada de qué preocuparte, pues también lo podrás disfrutar. Ya queremos que llegue el momento de explorar las calles de Lumiose City para saber qué tanto nos aguarda.



