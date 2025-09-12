    Anuncian DLC para Pokémon Legends: Z-A

    Nintendo y Game Freak han revelado Mega Dimension, un DLC para Pokémon Legends: Z-A que llegará meses después del lanzamiento del juego base. Este contenido adicional incluirá nuevos objetos, desafíos y una sección de historia extra que ampliará la narrativa original, permitiendo a los jugadores explorar nuevas aventuras en el universo de Pokémon.

    El DLC estará disponible para ambas consolas Switch y contará con Hoopa como protagonista, ofreciendo a los entrenadores la oportunidad de interactuar con este Pokémon singular en nuevas misiones y combates. Mega Dimension promete expandir la experiencia de Z-A, manteniendo a los fans del juego base enganchados con contenido exclusivo y emocionante.

    Vía: Nintendo

    AldoLawson
    AldoLawson
