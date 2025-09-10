    Tráiler confirma que Malamar tendrá Mega Evolución en Pokémon Legends: Z-A

    10/09/2025 10:10 a. m.

    Aunque la generación de Pokémon X & Y introdujo la mecánica de Mega Evoluciones a la franquicia, ninguno de los Pokémon de Kalos recibió este tratamiento. Esto es algo que Game Freak tarea de remediar en Pokémon Legends: Z-A. De esta forma, se ha revelado que Malamar tendrá este tratamiento.

    Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que Malamar tendrá una Mega Evolución en Pokémon Legends: Z-A. Esta criatura de bolsillo se suma a Hawlucha, convirtiéndose en el segundo Pokémon de Kalos en obtener este poder adicional, y probablemente no sea el último.

    Más Mega Evoluciones en camino

    Hasta el momento, sabemos que Malamar, Dragonite. Victreebel y Hawlucha recibirán Mega Evoluciones en Pokémon Legends: Z-A. Sin embargo, filtraciones apuntan a que más que criaturas de bolsillo tendrán el mismo tratamiento en el lanzamiento de esta nueva entrega, por lo que muchos fans esperan que más Pokémon de Kalos logren obtener este obtener adicional.

    Junto a estos cuatro, sabemos que Charizard, Slowbro, Kangaskhan, Gyarados, Ampharos, Steelix, Scizor, Tyranitar, Gardevoir, Sableye, Mawile, Altaria, Banette, Absol, Lopunny y Lucario también tendrán sus Mega Evoluciones en Pokémon Legends: Z-A. Sin embargo, aún hay una lista bastante grande de ausentes que aún queda por ver si tendrán presencia en esta entrega o no.

    Te recordamos que Pokémon Legends: Z-A llegará a Nintendo Switch y Switch 2 el 16 de octubre del 2025. En temas relacionados, filtran DLC para este juego. De igual forma, este sería el precio de LEGO Pokémon.

    Nota del Autor:

    Me encantaría que Pyroar, Florges y Aurorus también reciban una Mega Evolución. Considerando que es muy probable que esta sea la última vez que esta mecánica sea el enfoque de un juego, Game Freak debería alocarse y ofrecer diseños únicos.

    Vía: Pokémon 

