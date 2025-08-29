Filtran DLC para Pokémon Legends: Z-A

Pokémon no es extraño al DLC. Desde su llegada al Switch, la serie abandonó el formato de una tercera versión con más contenido, y en su lugar comenzó a ofrecer expansiones con un PokéDex más grande y nuevas locaciones. Ahora, esto podría dejar de ser algo exclusivo de la línea principal, puesto que un nuevo rumor ha señalado que Pokémon Legends: Z-A tendría DLC.

De acuerdo con Centro Leak, Pokémon Legends: Z-A originalmente estaba planeado para llegar a nuestras manos en noviembre del 2025, con un DLC para julio del 2025. Como ya lo saben, estos planes no se hicieron realidad, y la experiencia base estará disponible hasta octubre de este año, y eventualmente llegará una expansión con más contenido.

¿DLC para Pokémon Legends: Z-A?

Por el momento, Nintendo y The Pokémon Company se han mantenido en silencio respecto a este rumor. Considerando que la filtración habla sobre un retraso en el contenido para Pokémon Legends: Z-A, no se descarta por completo la posibilidad de que esta entrega tenga algún tipo de DLC o expansión en algún punto del 2026, la cual agregue más contenido.

Sin embargo, tampoco sería una sorpresa si Pokémon Legends: Z-A no recibe algún tipo de contenido adicional. Recordemos que esto no sucedió con Pokémon Legend: Arceus. Junto a esto, la región de Kalos ha tenido la mala suerte de no gozar de alguna expansión, ya que Pokémon X & Y no tuvo una tercera versión o una secuela.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Pokémon en un futuro. Te recordamos que Pokémon Legends: Z-A llegará a Nintendo Switch y Switch 2 el 16 de octubre del 2025. En temas relacionados, Hawlucha tendrá una Mega Evolución. De igual forma, Pokémon y la CMLL anuncian colaboración.

Nota del Autor:

Me gustaría mucho ver más contenido para Pokémon Legends: Z-A, pero aún es muy pronto para hablar sobre este tema. Aún tenemos que esperar al lanzamiento final, y ver si lo que Game Freak nos ofrece en esta ocasión vale o no la pena.

Vía: Centro Leaks