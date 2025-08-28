Tráiler revela que Hawlucha tendrá una Mega Evolución en Pokémon Legends: Z-A

Hawlucha debutó en la sexta generación de Pokémon, e inmediatamente se convirtió en uno de los favoritos de muchos fans. Su diseño y movimientos inspirados en la Lucha Libre le otorgaron una identidad única. Ahora, se ha confirmado que Hawlucha tendrá una Mega Evolución en Pokémon Legends: Z-A.
Por medio de un asombroso corto animado, Game Freak ha confirmado que Hawlucha tendrá una Mega Evolución en Pokémon Legends: Z-A, la cual le da un diseño aún más inspirado en la lucha libre, con todo y una máscara que cualquier peleador mexicano podría usar.
Pokémon colabora con la lucha libre en México
Si bien el diseño de Hawlucha luce espectacular, es muy probable que el pokémon conserve su tipo dual de lucha y volador. Lo interesante será ver si obtiene una nueva habilidad, o si conserva la que ya tiene en su versión normal. Junto a esto, también se confirmó un evento especial que se llevará a cabo en México.
Por medio de sus redes sociales, The Pokémon Company ha confirmado que el 25 de septiembre se llevará a cabo una pelea especial en colaboración con la Comisión Mexicana de Lucha Libre en la Arena México. De esta forma, es muy probable que veamos algunos combates protagonizados por Hawlucha.
Considerando que la revelación de esta Mega Evolución estuvo acompañada de un corto animado, en donde vemos a Hawlucha esforzarse para obtener la victoria, quizás esto logre ser replicado en la Arena México. Te recordamos que Pokémon Legends: Z-A llegará a Nintendo Switch y Switch 2 el 16 de octubre del 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la colaboración entre Pokémon y la CMLL aquí. De igual forma, esta es la nueva expansión para Pokémon TCG Pocket.
Nota del Autor:
Hawlucha es uno de mis pokémon favoritos de toda la vida. Me encanta su diseño, y siempre que tengo la oportunidad, lo sumó a mi equipo. Además, este fue el primer pokémon que crie para competitivo, por lo que tiene un espacio especial en mi corazón, y me alegra mucho ver que por fin tenga una Mega Evolución.
Vía: Pokémon