Pokémon anuncia colaboración con la Lucha Libre en México

The Pokémon Company no es extraño a todo tipo de colaboraciones para promocionar juegos. En el caso de Pokémon Legends: Z-A, los fans de esta franquicia y la lucha libre están de suerte, y es que el próximo mes se llevará a cabo una pelea especial en la Arena México, en donde podremos presenciar peleas temáticas que nadie se puede dar el lujo de perderse.

Por medio de sus redes sociales, The Pokémon Company ha confirmado una colaboración con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Este evento se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre a las 7:00 PM (hora de la Ciudad de México), en la Arena México, la cual se encuentra en la CDMX. Todos los interesados ya pueden comprar sus boletos por medio de Ticketmaster aquí.

De la pantalla al ring

Prepárate para Leyendas Pokémon: Z-A × @CMLL_OFICIAL una colaboración explosiva entre Pokémon y el Consejo Mundial de Lucha Libre.

Arena México, CDMX

25 de septiembre | 19:00 hora local

25 de septiembre | 19:00 hora local

Pokémon llega a la lucha libre

Aunque por el momento no hay muchos detalles sobre esta inesperada colaboración, es muy probable que veamos peleas temáticas. Incluso no se descarta la posibilidad de ver a un par de peleadores vestidos como algunos pokémon, entre ellos Hawlucha. Sin duda alguna, este será un evento que será recordado por mucho tiempo.

Lo mejor de todo, es que los boletos no son tan caros. Las entradas están entre los $120 pesos y los $335 pesos, más cargos. De esta forma, será mejor que asegures tu entrada antes de que se acaben. Esto también deja la puerta abierta para que veamos más eventos y colaboraciones especiales con Pokémon en México en un futuro.

Hawlucha recibe nueva Mega Evolución

Este no es el único anuncio de Pokémon, y es que también se ha dado a conocer que Hawlucha, quien debutó en la sexta generación, tendrá una Mega Evolución que veremos por primera vez en Legends: Z-A. Esto es algo que muchos ya esperaban, puesto que este monstruo de bolsillo ha logrado conquistar a millones de fans gracias a su diseño y movimientos inspirados en la Lucha Libre.

Recuerda, Pokémon Legends: Z-A llegará al Nintendo Switch y Switch 2 el próximo 16 de octubre del 2025. En temas relacionados, esta es la nueva expansión para Pokémon TCG Pocket. De igual forma, así se verá la animación de evolución en el nuevo juego de la serie.

Nota del Autor:

Este es el tipo de eventos que dejan claro que The Pokémon Company sí está volteando a ver a México. Aunque es probable que no veamos un Pokémon World Championships en nuestro país por lo pronto, ahora esta idea no suena tan descabellada.

Vía: Pokémon LATAM