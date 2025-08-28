    Pokémon anuncia colaboración con la Lucha Libre en México

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS28/08/2025 8:47 a. m.

    The Pokémon Company no es extraño a todo tipo de colaboraciones para promocionar juegos. En el caso de Pokémon Legends: Z-A, los fans de esta franquicia y la lucha libre están de suerte, y es que el próximo mes se llevará a cabo una pelea especial en la Arena México, en donde podremos presenciar peleas temáticas que nadie se puede dar el lujo de perderse.

    Por medio de sus redes sociales, The Pokémon Company ha confirmado una colaboración con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Este evento se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre a las 7:00 PM (hora de la Ciudad de México), en la Arena México, la cual se encuentra en la CDMX. Todos los interesados ya pueden comprar sus boletos por medio de Ticketmaster aquí.

    Pokémon llega a la lucha libre

    Aunque por el momento no hay muchos detalles sobre esta inesperada colaboración, es muy probable que veamos peleas temáticas. Incluso no se descarta la posibilidad de ver a un par de peleadores vestidos como algunos pokémon, entre ellos Hawlucha. Sin duda alguna, este será un evento que será recordado por mucho tiempo.

    Lo mejor de todo, es que los boletos no son tan caros. Las entradas están entre los $120 pesos y los $335 pesos, más cargos. De esta forma, será mejor que asegures tu entrada antes de que se acaben. Esto también deja la puerta abierta para que veamos más eventos y colaboraciones especiales con Pokémon en México en un futuro.

    Hawlucha recibe nueva Mega Evolución

    Este no es el único anuncio de Pokémon, y es que también se ha dado a conocer que Hawlucha, quien debutó en la sexta generación, tendrá una Mega Evolución que veremos por primera vez en Legends: Z-A. Esto es algo que muchos ya esperaban, puesto que este monstruo de bolsillo ha logrado conquistar a millones de fans gracias a su diseño y movimientos inspirados en la Lucha Libre.

    Recuerda, Pokémon Legends: Z-A llegará al Nintendo Switch y Switch 2 el próximo 16 de octubre del 2025. En temas relacionados, esta es la nueva expansión para Pokémon TCG Pocket. De igual forma, así se verá la animación de evolución en el nuevo juego de la serie.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Este es el tipo de eventos que dejan claro que The Pokémon Company sí está volteando a ver a México. Aunque es probable que no veamos un Pokémon World Championships en nuestro país por lo pronto, ahora esta idea no suena tan descabellada.

    Vía: Pokémon LATAM 

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix