La expansión Manantial Oculto de Pokémon TCG llegará pronto

Nostalgia de pasadas generaciones

Después de los mundiales la semana pasada, muchos fanáticos de Pokémon seguramente se van a sentir cansados por todas las batallas libradas en el videojuego, aplicación de celulares y mucho más. Sin embargo, el dueño de la IP todavía tiene sorpresas bajo la manga, y eso será con el conocido coleccionismo de cartas.

The Pokémon Company confirmó la llegada de los legendarios Raikou, Entei y Suicune al Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket. Los tres Pokémon debutarán dentro del nuevo sobre de mejora temático llamado Manantial Oculto , que estará disponible a nivel mundial a partir del 28 de agosto de 2025.

El set incluirá cartas de algunos de los Pokémon más recordados de las ediciones Gold y Pokémon Silver, destacando a los tres legendarios de Johto. Además, se sumarán más criaturas provenientes tanto de la región de Johto como de Hoenn, ampliando la variedad del sobre temático.

Junto con este lanzamiento, se han anunciado varios eventos dentro del juego. El primero será el Evento botín Zoroark, disponible del 2 de septiembre al 12 de septiembre de 2025, donde los jugadores podrán obtener cartas promocionales exclusivas como la de Zoroark.

Posteriormente, llegará la Semana extra, del 6 al 13 de septiembre, seguida del Evento elección mágica, del 13 al 23 de septiembre, en el que se podrán conseguir nuevas cartas promocionales de Miltank y Phanpy. Finalmente, la Aparición masiva de Pokémon de tipo Agua tendrá lugar del 24 al 30 de septiembre, con cartas temáticas especiales para este tipo.

Sin duda, los fanáticos de compañía querrán conseguir más de estas singulares cartas.

Vía: Pokémon

Nota del autor: La mina de oro con las cartas sigue en ascenso y esta la prueba. Como me gustaría una carta de Cyndaquil, no lo dudo.