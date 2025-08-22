    La expansión Manantial Oculto de Pokémon TCG llegará pronto

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS22/08/2025 3:40 p. m.

    Nostalgia de pasadas generaciones

    Después de los mundiales la semana pasada, muchos fanáticos de Pokémon seguramente se van a sentir cansados por todas las batallas libradas en el videojuego, aplicación de celulares y mucho más. Sin embargo, el dueño de la IP todavía tiene sorpresas bajo la manga, y eso será con el conocido coleccionismo de cartas.

    The Pokémon Company confirmó la llegada de los legendarios Raikou, Entei y Suicune al Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket. Los tres Pokémon debutarán dentro del nuevo sobre de mejora temático llamado Manantial Oculto, que estará disponible a nivel mundial a partir del 28 de agosto de 2025.

    El set incluirá cartas de algunos de los Pokémon más recordados de las ediciones Gold y Pokémon Silver, destacando a los tres legendarios de Johto. Además, se sumarán más criaturas provenientes tanto de la región de Johto como de Hoenn, ampliando la variedad del sobre temático.

    Junto con este lanzamiento, se han anunciado varios eventos dentro del juego. El primero será el Evento botín Zoroark, disponible del 2 de septiembre al 12 de septiembre de 2025, donde los jugadores podrán obtener cartas promocionales exclusivas como la de Zoroark.

    Posteriormente, llegará la Semana extra, del 6 al 13 de septiembre, seguida del Evento elección mágica, del 13 al 23 de septiembre, en el que se podrán conseguir nuevas cartas promocionales de Miltank y Phanpy. Finalmente, la Aparición masiva de Pokémon de tipo Agua tendrá lugar del 24 al 30 de septiembre, con cartas temáticas especiales para este tipo.

    Sin duda, los fanáticos de compañía querrán conseguir más de estas singulares cartas.

    Vía: Pokémon

    Imagen

    Nota del autor: La mina de oro con las cartas sigue en ascenso y esta la prueba. Como me gustaría una carta de Cyndaquil, no lo dudo.

    Etiquetas: , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix