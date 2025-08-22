    Pokémon confirma nueva mega evolución para Legends Z-A

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS22/08/2025 10:38 a. m.

    Pokémon Legends: Z-A tiene un par de sorpresas para nosotros. Considerando que regresamos a Kalos en esta entrega, Game Freak ha aprovechado esta oportunidad para crear nuevas Mega-Evoluciones de algunos de sus monstruos de bolsillo. De esta forma, y después de un extraño video, se ha confirmado que Mega Victreebel está en camino.

    Para todos los fans de este pokémon de la primera generación, Legends: Z-A le dará una mega-evolución a Victreebel, la cual conserva su tipo de planta y veneno, pero le da otorga un nuevo y extraño diseño, y es muy probable que también obtenga más habilidades y movimientos que su versión normal no posee.

    Más mega evoluciones están en camino

    Considerando Mega Victreebel se une a Mega Dragonite como evoluciones completamente nuevas en Pokémon Legends: Z-A, es muy probable que esta entrega aún tenga un par de transformaciones únicas en camino. Recordemos que fue en la sexta generación en donde esta mecánica fue introducida, y el título de este año marca su triunfal regreso a la serie. 

    Para aquellos que no lo recuerdan, las Mega Evoluciones son transformaciones que solo se pueden activar en una batalla. Aquí, algunos pokémon obtienen nuevas habilidades e incluso pueden cambiar sus tipos. En su momento, esta fue una de las mecánicas más interesantes de la serie, y permitió que los desarrolladores fueran capaces de experimentar con diferentes ideas para cada generación, lo cual hemos visto desde entonces.

    Te recordamos que Pokémon Legends: Z-A llegará a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el 16 de octubre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de este juego. De igual forma, esta es la sede de la siguiente edición de los Pokémon World Championships.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Pokémon X & Y tiene un lugar especial en mi corazón, y no puedo esperar para regresar a Kalos el próximo mes de octubre. Esta será, sin lugar a dudas, una experiencia que todos los fans de esta serie no se pueden dar el lujo de ignorar.

    Vía: Pokémon 

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix