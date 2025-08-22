Pokémon confirma nueva mega evolución para Legends Z-A

Pokémon Legends: Z-A tiene un par de sorpresas para nosotros. Considerando que regresamos a Kalos en esta entrega, Game Freak ha aprovechado esta oportunidad para crear nuevas Mega-Evoluciones de algunos de sus monstruos de bolsillo. De esta forma, y después de un extraño video, se ha confirmado que Mega Victreebel está en camino.

Para todos los fans de este pokémon de la primera generación, Legends: Z-A le dará una mega-evolución a Victreebel, la cual conserva su tipo de planta y veneno, pero le da otorga un nuevo y extraño diseño, y es muy probable que también obtenga más habilidades y movimientos que su versión normal no posee.

Más mega evoluciones están en camino

Considerando Mega Victreebel se une a Mega Dragonite como evoluciones completamente nuevas en Pokémon Legends: Z-A, es muy probable que esta entrega aún tenga un par de transformaciones únicas en camino. Recordemos que fue en la sexta generación en donde esta mecánica fue introducida, y el título de este año marca su triunfal regreso a la serie.

Para aquellos que no lo recuerdan, las Mega Evoluciones son transformaciones que solo se pueden activar en una batalla. Aquí, algunos pokémon obtienen nuevas habilidades e incluso pueden cambiar sus tipos. En su momento, esta fue una de las mecánicas más interesantes de la serie, y permitió que los desarrolladores fueran capaces de experimentar con diferentes ideas para cada generación, lo cual hemos visto desde entonces.

Te recordamos que Pokémon Legends: Z-A llegará a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el 16 de octubre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de este juego. De igual forma, esta es la sede de la siguiente edición de los Pokémon World Championships.

Nota del Autor:

Pokémon X & Y tiene un lugar especial en mi corazón, y no puedo esperar para regresar a Kalos el próximo mes de octubre. Esta será, sin lugar a dudas, una experiencia que todos los fans de esta serie no se pueden dar el lujo de ignorar.

Vía: Pokémon