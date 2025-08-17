Confirman la sede de Pokémon World Championships 2026

The Pokémon Company anunció oficialmente que el Pokémon World Championships 2026 tendrá lugar en San Francisco, California, consolidándose como la cita más importante del calendario anual de la franquicia. El evento reunirá a los mejores jugadores del mundo en distintas categorías competitivas, reafirmando su posición como el encuentro clave para la comunidad.

La gran sorpresa es que la competencia ya tiene fecha marcada en el calendario: será del 28 al 30 de agosto de 2026, tres días en los que San Francisco se convertirá en la capital mundial de los monstruos. El torneo hará historia al tener como juego central a Pokémon Champions, título todavía no lanzado que llegará para reemplazar a Pokémon Scarlet & Violet en la escena competitiva, generando gran expectación entre jugadores.

Además del campeonato mundial, The Pokémon Company confirmó que se celebrará un evento paralelo denominado Pokémon XP, pensado para los fanáticos que busquen experiencias inmersivas fuera de la competición. Este espacio ofrecerá actividades temáticas, presentaciones especiales, áreas de convivencia y sorpresas relacionadas con el universo Pokémon.

Con San Francisco como sede, el Worlds 2026 promete combinar la intensidad del más alto nivel competitivo con un ambiente festivo para toda la comunidad. La expectativa crece no solo por el estreno de Pokémon Champions en el circuito oficial, sino también por la oportunidad de vivir un fin de semana que marcará un antes y un después en la historia de la franquicia.

Vía: PK25

Nota del autor: Será un año de nuevas experiencias para los jugadores, y sobre todo, un nuevo meta que adoptar con el juego mencionado.



