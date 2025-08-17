    Confirman la sede de Pokémon World Championships 2026

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS17/08/2025 9:16 p. m.

    The Pokémon Company anunció oficialmente que el Pokémon World Championships 2026 tendrá lugar en San Francisco, California, consolidándose como la cita más importante del calendario anual de la franquicia. El evento reunirá a los mejores jugadores del mundo en distintas categorías competitivas, reafirmando su posición como el encuentro clave para la comunidad.

    La gran sorpresa es que la competencia ya tiene fecha marcada en el calendario: será del 28 al 30 de agosto de 2026, tres días en los que San Francisco se convertirá en la capital mundial de los monstruos. El torneo hará historia al tener como juego central a Pokémon Champions, título todavía no lanzado que llegará para reemplazar a Pokémon Scarlet & Violet en la escena competitiva, generando gran expectación entre jugadores.

    Además del campeonato mundial, The Pokémon Company confirmó que se celebrará un evento paralelo denominado Pokémon XP, pensado para los fanáticos que busquen experiencias inmersivas fuera de la competición. Este espacio ofrecerá actividades temáticas, presentaciones especiales, áreas de convivencia y sorpresas relacionadas con el universo Pokémon.

    Con San Francisco como sede, el Worlds 2026 promete combinar la intensidad del más alto nivel competitivo con un ambiente festivo para toda la comunidad. La expectativa crece no solo por el estreno de Pokémon Champions en el circuito oficial, sino también por la oportunidad de vivir un fin de semana que marcará un antes y un después en la historia de la franquicia.

    Vía: PK25

    Imagen

    Nota del autor: Será un año de nuevas experiencias para los jugadores, y sobre todo, un nuevo meta que adoptar con el juego mencionado.


    Etiquetas: , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix