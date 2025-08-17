    Tráiler y fecha de la nueva expansión para Pokémon TCG Pocket

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS17/08/2025 9:02 p. m.

    Como parte de los anuncios que se dieron durante la ceremonia de clausura de los Pokémon World Championships 2025 se dio a conocer que una nueva temporada y la siguiente expansión para Pokémon TCG Pocket estará disponible en otoño de este año. Lo mejor de todo, es que se introducirá una de las mecánicas centrales de Pokémon Legends: Z-A.

    La siguiente expansión para Pokémon TCG Pocket se llamará Mega Evolution que, como su nombre lo indica, introducirá cartas basadas en la mecánica central de Pokémon X & Y, así como de Pokémon Legends: Z-A, ofreciendo tarjetas con nuevos diseños y habilidades que todos los fans de este coleccionismo virtual no se pueden dar el lujo de ignorar.

    ¿Cuándo llegará la nueva expansión?

    Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta para la siguiente expansión de Pokémon TCG Pocket, aunque se espera que Mega Evolutions estará disponible en algún punto de la temporada de otoño de este año. En temas relacionados, puedes conocer a todos los ganadores de los Pokémon World Championships 2025 aquí. De igual forma, checa nuestra cobertura de este evento aquí.

    Imagen

    Vía: Pokémon 

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix