Tráiler y fecha de la nueva expansión para Pokémon TCG Pocket

Como parte de los anuncios que se dieron durante la ceremonia de clausura de los Pokémon World Championships 2025 se dio a conocer que una nueva temporada y la siguiente expansión para Pokémon TCG Pocket estará disponible en otoño de este año. Lo mejor de todo, es que se introducirá una de las mecánicas centrales de Pokémon Legends: Z-A.

La siguiente expansión para Pokémon TCG Pocket se llamará Mega Evolution que, como su nombre lo indica, introducirá cartas basadas en la mecánica central de Pokémon X & Y, así como de Pokémon Legends: Z-A, ofreciendo tarjetas con nuevos diseños y habilidades que todos los fans de este coleccionismo virtual no se pueden dar el lujo de ignorar.

¿Cuándo llegará la nueva expansión?

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta para la siguiente expansión de Pokémon TCG Pocket, aunque se espera que Mega Evolutions estará disponible en algún punto de la temporada de otoño de este año. En temas relacionados, puedes conocer a todos los ganadores de los Pokémon World Championships 2025 aquí. De igual forma, checa nuestra cobertura de este evento aquí.

Vía: Pokémon