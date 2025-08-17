¡Los ganadores de Pokémon World Championships 2025!

Este fin de semana se celebraron los Pokémon World Championships 2025, competencia en la que los mejores jugadores se han reunido en Anaheim, California, para ganarse un trofeo que da a conocer su dedicación en los diferentes juegos de la franquicia, ya sea desde los videojuegos hasta el TCG. Fue un fin de semana muy intenso, pero todo tenía que terminar y las competencias oficialmente acabaron para dar paso hacia el siguiente año en San Franciso.

Fueron partidas muy intensas, pero al final solo pocos elegidos se llevaron a casa su premio en efectivo, así como el icónico trofeo que tiene como protagonista a Pikachu. Además se espera ver los nombres y fotos de alguno de ellos en las cajas de expansión o colaboración TCG; ya que eso pasó con uno de los campeones del año pasado, el ganador de Chile que ahora aparece inmortalizado.

Aquí te decimos qué jugadores se llevaron las victorias en el evento:

Pokémon Unite

Ganadores: Peru Unite

País: Perú

Premio: $100,000 USD

After an INCREDIBLE series, @Peru_GG are on top of the world!



Congratulations to your 2025 #PokemonUNITE World Champions! #PokemonWorlds | #UNITEesports pic.twitter.com/lZdkBF7NX8 — Pokémon UNITE Championship Series (@UniteEsports) August 17, 2025

Pokémon GO!:

Ganador: Beelzeboy

País: India

Premio: $20,000 USD

Pokémon TCG:

Categoría Junior

Ganador: Yuya Okita

País: Japón

Premio: $50,000 USD

Categoría Senior

Ganador: Fuguan Liao

País: China

Premio: $50,000 USD

Categoría Masters

Ganador: Riley McKay

País: Canadá

Premio: $50,000 USD

Pokémon VGC:

Categoría Junior:

Ganador: Luke Whittier

País: Estados Unidos

Premio: $30,000 USD

Categoría Senior:

Ganador: Kevin Han

País: Estados Unidos

Premio: $30,000 USD

Categoría Masters:

Ganador: Giovanni Cischke

País: Estados Unidos

Premio: $30,000 USD

