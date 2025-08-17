    ¡Los ganadores de Pokémon World Championships 2025!

    Este fin de semana se celebraron los Pokémon World Championships 2025, competencia en la que los mejores jugadores se han reunido en Anaheim, California, para ganarse un trofeo que da a conocer su dedicación en los diferentes juegos de la franquicia, ya sea desde los videojuegos hasta el TCG. Fue un fin de semana muy intenso, pero todo tenía que terminar y las competencias oficialmente acabaron para dar paso hacia el siguiente año en San Franciso.

    Fueron partidas muy intensas, pero al final solo pocos elegidos se llevaron a casa su premio en efectivo, así como el icónico trofeo que tiene como protagonista a Pikachu. Además se espera ver los nombres y fotos de alguno de ellos en las cajas de expansión o colaboración TCG; ya que eso pasó con uno de los campeones del año pasado, el ganador de Chile que ahora aparece inmortalizado.

    Aquí te decimos qué jugadores se llevaron las victorias en el evento:

    Pokémon Unite

    Ganadores: Peru Unite

    País: Perú

    Premio: $100,000 USD

    Pokémon GO!:

    Ganador: Beelzeboy 

    País: India

    Premio: $20,000 USD

    Pokémon TCG:

    Categoría Junior

    Ganador: Yuya Okita

    País: Japón

    Premio: $50,000 USD

    Categoría Senior

    Ganador: Fuguan Liao

    País: China

    Premio: $50,000 USD

    Categoría Masters

    Ganador: Riley McKay

    País: Canadá

    Premio: $50,000 USD

    Pokémon VGC:

    Categoría Junior:

    Ganador: Luke Whittier

    País: Estados Unidos

    Premio: $30,000 USD

    Categoría Senior:

    Ganador: Kevin Han

    País: Estados Unidos

    Premio: $30,000 USD

    Categoría Masters:

    Ganador: Giovanni Cischke

    País: Estados Unidos

    Premio: $30,000 USD

