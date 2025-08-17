¡Los ganadores de Pokémon World Championships 2025!

Este fin de semana se celebraron los Pokémon World Championships 2025, competencia en la que los mejores jugadores se han reunido en Anaheim, California, para ganarse un trofeo que da a conocer su dedicación en los diferentes juegos de la franquicia, ya sea desde los videojuegos hasta el TCG. Fue un fin de semana muy intenso, pero todo tenía que terminar y las competencias oficialmente acabaron para dar paso hacia el siguiente año en San Franciso.
Fueron partidas muy intensas, pero al final solo pocos elegidos se llevaron a casa su premio en efectivo, así como el icónico trofeo que tiene como protagonista a Pikachu. Además se espera ver los nombres y fotos de alguno de ellos en las cajas de expansión o colaboración TCG; ya que eso pasó con uno de los campeones del año pasado, el ganador de Chile que ahora aparece inmortalizado.
Aquí te decimos qué jugadores se llevaron las victorias en el evento:
Pokémon Unite
Ganadores: Peru Unite
País: Perú
Premio: $100,000 USD
Pokémon GO!:
Ganador: Beelzeboy
País: India
Premio: $20,000 USD
Pokémon TCG:
Categoría Junior
Ganador: Yuya Okita
País: Japón
Premio: $50,000 USD
Categoría Senior
Ganador: Fuguan Liao
País: China
Premio: $50,000 USD
Categoría Masters
Ganador: Riley McKay
País: Canadá
Premio: $50,000 USD
Pokémon VGC:
Categoría Junior:
Ganador: Luke Whittier
País: Estados Unidos
Premio: $30,000 USD
Categoría Senior:
Ganador: Kevin Han
País: Estados Unidos
Premio: $30,000 USD
Categoría Masters:
Ganador: Giovanni Cischke
País: Estados Unidos
Premio: $30,000 USD
Recuerda que en Atomix tenemos más contenidos relacionados a Pokémon World Championships. Incluyendo contenidos en video, así como notas especiales que surgieron este fin de semana y las que están por llegar a lo largo de los próximos días.