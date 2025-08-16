Los impresionantes números de Pokémon Worlds 2025

En los últimos cuatro o cinco años, los Pokémon World Championships han tenido un crecimiento verdaderamente impresionante. La asistencia, sobre todo, ha aumentado de forma que llama mucho la atención. A diferencia de lo que pasa con otras compañías, los padres de Pikachu y compañía han sabido mantener contenta a su comunidad y muy interesada en asistir a este tipo de eventos y para prueba, los impresionantes números que por ejemplo, están registrando en este 2025, cosa que nos hizo saber de manera muy puntual quien está detrás de la organización de todo.

Los grandes números de 2025

Durante el marco de los Pokémon World Championships 2025 en la ciudad de Anaheim, California, tuvimos la gran oportunidad de charlar directamente con Chris Brown, director global de esports y eventos en The Pokémon International, el cual, nos reveló cómo fue que el evento ha crecido recientemente y el número exacto de asistentes que tuvimos en la edición de este año.

“Como seguramente recordarás, en 2017 también estuvimos en el centro de convenciones acá en Anaheim y solo ocupamos la sala D para todo el campeonato, incluidas las actividades secundarias y el Pokémon Center. Para este año, solo esa sala se usó para el Pokémon Center”.



“Para este 2025 tenemos esa sala más otras dos y la arena. Es un centro verdaderamente increíble. Te diría que poco queda de aquel evento de 2017, hemos evolucionado muchísimo. Ese año tuvimos alrededor de cinco mil asistentes. Solo en este año tenemos más de 25 mil asistentes, o sea, cinco veces más que la última vez que estuvimos acá y casi el doble del año pasado en Honolulu.”, apuntó el directivo.



La cosa no va desacelerar

Sumado a todo lo anterior, Chris nos contó que la intención de todos los que trabajan bajo su comando en The Pokémon International, es que los eventos no solo sigan creciendo en número de asistentes, sino en las actividades que ofrecen para quienes van, esto sin mencionar el gran compromiso que dijo tener con nuestra región de América Latina para aumentar los slots de competidores de países como México, así como más eventos oficiales dentro de nuestro territorio.

Fuente: Atomix



