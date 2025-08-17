    Nuevos tráilers de Pokémon Legends: Z-A y Champions

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS17/08/2025 9:14 p. m.

    La ceremonia de clausura de los Pokémon World Championships 2025 nos ha dado un gran vistazo al futuro de la serie. Por medio de dos nuevos tráilers, todos los fans de la serie fueron deleitados con avances de Legends: Z-A y Champions, dos experiencias que todos los amantes de Pikachu y compañía no se pueden dar el lujo de ignorar.

    Comenzado con Pokémon Legends: Z-A, el nuevo tráiler del esperado juego de Switch y Switch 2 ha revelado un modo de juego adicional, el cual está enfocado en partidas en línea en donde cuatro jugadores compiten al mismo tiempo. Aquí, el objetivo es derrotar la mayor cantidad de monstruos de bolsillo de nuestros rivales utilizando las mecánicas únicas de esta entrega.

    Un nuevo vistazo a Pokémon Champions

    El segundo tráiler se enfocó en Pokémon Champions. No solo se confirmó que esta será la plataforma que se usará para los Pokémon World Championships 2026, sino que también se nos mostró un poco más de la experiencia competitiva que nos espera, incluyendo lo que parece ser el regreso de las Mega Evoluciones al competitivo.

    Te recordamos que Pokémon Legends: Z-A estará disponible el próximo 16 de octubre, mientras que Pokémon Champions aún no tiene fecha de lanzamiento exacta. En temas relacionados, estos fueron todos los ganadores de los Pokémon World Championships 2025. De igual forma, aquí puedes checar nuestra cobertura de este evento.

    Imagen

    Vía: Pokémon 

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Primer tráiler de Lumines Arise, nuevo de juego del equipo de Tetris Effect
    Primer tráiler de Lumines Arise, nuevo de juego del equipo de Tetris Effect
    Bandai Namco revela el primer tráiler de Code Vein II
    Bandai Namco revela el primer tráiler de Code Vein II
    Remasterización de Final Fantasy Tactics es real
    Remasterización de Final Fantasy Tactics es real
    Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy XVI llegan a Xbox
    Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy XVI llegan a Xbox
    Precio, fecha de lanzamiento y gameplay de Mafia: The Old Country
    Precio, fecha de lanzamiento y gameplay de Mafia: The Old Country
    Fecha de lanzamiento de Stellar Blade en PC
    Fecha de lanzamiento de Stellar Blade en PC
    Nuevo tráiler de la película de Superman
    Nuevo tráiler de la película de Superman
    Fecha de la nueva expansión de Pokémon TCG: Pocket
    Fecha de la nueva expansión de Pokémon TCG: Pocket
    Nintendo y Masahiro Sakurai confirman Kirby Air Riders
    Nintendo y Masahiro Sakurai confirman Kirby Air Riders
    Fecha para la nueva expansión de Pokémon TCG Pocket
    Fecha para la nueva expansión de Pokémon TCG Pocket
    Nuevo tráiler de Pokémon Legends: Z-A
    Nuevo tráiler de Pokémon Legends: Z-A
    Bandai Namco revela Digimon Story: Time Stranger
    Bandai Namco revela Digimon Story: Time Stranger
    Terminator 2 tendrá un nuevo juego retro
    Terminator 2 tendrá un nuevo juego retro
    Se presenta nuevo Ninja Gaiden en dos dimensiones
    Se presenta nuevo Ninja Gaiden en dos dimensiones
    Primer teaser de la nueva película de Superman
    Primer teaser de la nueva película de Superman
    TODAS las novedades de Arc System Works para el 2025
    TODAS las novedades de Arc System Works para el 2025
    Monster Hunter Outlanders llegará a dispositivos móviles
    Monster Hunter Outlanders llegará a dispositivos móviles
    Xbox presenta el nuevo Halo con un avance
    Xbox presenta el nuevo Halo con un avance
    Primer tráiler de la segunda temporada de Castlevania: Nocturne
    Primer tráiler de la segunda temporada de Castlevania: Nocturne
    Capcom comparte tráiler de X-Men: Children of the Atom
    Capcom comparte tráiler de X-Men: Children of the Atom
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix