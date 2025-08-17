Nuevos tráilers de Pokémon Legends: Z-A y Champions

La ceremonia de clausura de los Pokémon World Championships 2025 nos ha dado un gran vistazo al futuro de la serie. Por medio de dos nuevos tráilers, todos los fans de la serie fueron deleitados con avances de Legends: Z-A y Champions, dos experiencias que todos los amantes de Pikachu y compañía no se pueden dar el lujo de ignorar.

Comenzado con Pokémon Legends: Z-A, el nuevo tráiler del esperado juego de Switch y Switch 2 ha revelado un modo de juego adicional, el cual está enfocado en partidas en línea en donde cuatro jugadores compiten al mismo tiempo. Aquí, el objetivo es derrotar la mayor cantidad de monstruos de bolsillo de nuestros rivales utilizando las mecánicas únicas de esta entrega.

Un nuevo vistazo a Pokémon Champions

El segundo tráiler se enfocó en Pokémon Champions. No solo se confirmó que esta será la plataforma que se usará para los Pokémon World Championships 2026, sino que también se nos mostró un poco más de la experiencia competitiva que nos espera, incluyendo lo que parece ser el regreso de las Mega Evoluciones al competitivo.

Te recordamos que Pokémon Legends: Z-A estará disponible el próximo 16 de octubre, mientras que Pokémon Champions aún no tiene fecha de lanzamiento exacta. En temas relacionados, estos fueron todos los ganadores de los Pokémon World Championships 2025. De igual forma, aquí puedes checar nuestra cobertura de este evento.

Vía: Pokémon