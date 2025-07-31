Square Enix comparte nuevo tráiler de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Final Fantasy Tactics es uno de los RPG Tácticos más importantes del género. Si no tuviste la oportunidad de disfrutar de esta entrega en el PlayStation o PSP, ahora tiene una nueva oportunidad de hacerlo por medio de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, el cual ha estrenado un tráiler durante el Nintendo Direct de hoy.

Como parte de los anuncios del día de hoy, Square Enix compartió un nuevo tráiler de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, el cual le da un gran énfasis a los diálogos con voces, gráficos mejorados y múltiples mejoras en el juego, todo esto para ofrecer una de las mejores experiencias posibles.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles llegará a PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 y PC el próximo 30 de septiembre, y las pre-ordenes comienzan el día de hoy.

Vía: Nintendo Direct