Nuevo tráiler de Wild Blue, sucesor de Star Fox

Star Fox es una de las series más amadas de Nintendo, pero no ha tenido tanta suerte como a los fans les hubiera gustado. El último juego en la franquicia es Star Fox Zero, el cual llegó al Wii U en el 2016. A casi 10 años de este lanzamiento, Fox McCloud sigue esperando su siguiente misión. Afortunadamente, al menos para los jugadores, un nuevo título indie quiere remediar esto. Estamos hablando de Wild Blue.

Recientemente, Chuhai Labs compartió un nuevo tráiler de Wild Blue, sucesor espiritual de Star Fox 64, el cual nos muestra gameplay de este título independiente en acción. Para todos los fans del clásico de Nintendo 64, aquí encontramos un juego de disparos en rieles, ofreciendo la experiencia clásica que muchos han querido ver por años.

Los sucesores de Star Fox

Como ya lo mencionamos, Star Fox ha estado ausente por casi 10 años, y en este lapso de tiempo, los fans han sido los encargados de mantener con vida este estilo de juego. Además de Wild Blue, tenemos a Ex-Zodiac, el cual toma como punto de partida la entrega original de Super Nintendo. Si bien estos son los dos casos más populares, la escena independiente tiene más proyectos de este estilo.

Más allá de esto, plataformas como Switch Online han permitido que Star Fox, Star Fox 2 y Star Fox 64 estén a la disposición de millones de usuarios, y se espera que la aplicación de GameCube en Switch 2 eventualmente nos entregue Star Fox Adventures y Star Fox Assault. De igual forma, los fans aún esperan con ansias una nueva entrega en la serie.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué le depara a Star Fox. Por su parte, Wild Blue aún sigue en desarrollo, pero llegará a PC en un futuro, y es probable que también lo veamos en consolas eventualmente. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el futuro de Star Fox aquí. De igual forma, desarrollador de Star Fox quiere hacer un juego de Star Wars.

Nota del Autor:

Este tipo de proyectos necesitan llegar ayer. Wild Blue y Ex-Zodiac son experiencias que todos los fans de Star Fox van a querer jugar, pero la cuestión ahora es esperar, algo que se puede sentir demasiado pesado para algunos.

