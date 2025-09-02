Filtran precio y detalles de los LEGO Pokémon

Desde hace tiempo sabemos que una colaboración entre The Pokémon Company y LEGO sucederá en algún punto del 2026. Si bien las compañías se han mantenido en silencio respecto a los detalles de esta colaboración, una nueva filtración ha revelado no solo el tamaño de cada paquete, sino sus precios, y será mejor que vayas ahorrando.

De acuerdo con LegoLeak, la colaboración entre estas dos compañías estará disponible en tres paquetes. Notablemente, la opción más grande incluye más de seis mil piezas y va a costar más de $600 dólares, un precio exorbitante que, en dado caso de ser real, posicionaría a este set como uno de los más caros en la historia de LEGO. Esto son los paquetes y sus precios:

Paquete 1: 6,838 piezas y costaría $649.99 dólares.

Paquete 2: 2,050 piezas y costaría $199.99 dólares.

Paquete 3: 587 piezas y costaría $59.99 dólares.

¿Cuándo estarán disponibles los LEGO Pokémon?

Junto a esta información, la nueva filtración también ha señalado que estos tres sets estarían disponibles a la venta en general el 1 de marzo del 2026, un par de días después del Pokémon Day del siguiente año. De esta forma, no se descarta la posibilidad de que tengamos información oficial hasta principios del 2026.

Más allá de esto, sabemos que uno de estos tres sets estará enfocado en Pikachu, y es que la revelación de esta colaboración nos muestra la cola de este icónico Pokémon. Considerando que la incursión de LEGO en el mundo de los videojuegos ha resultado en sets muy elaborados, será interesante ver si la opción más cara tiene algún elemento de interactividad.

Por el momento, solo nos queda esperar a que más información oficial esté disponible en un futuro. En temas relacionados, este es el nuevo juego de LEGO. De igual forma, filtran DLC para Pokémon Legends: Z-A.

Nota del Autor:

$650 dólares por un LEGO es algo que suena ridículo. Estoy seguro de que el set será increíble y tal vez tenga algo de interactividad. Sin embargo, esto sigue siendo mucho dinero. Claro, aún queda por ver la información oficial, pero en dado caso de que eso sea cierto, será mejor que vayas preparando la cartera.

Vía: LegoLeaks