Game Freak y Koei Tecmo confirman Pokémon Pokopia

0 COMENTARIOS12/09/2025 8:05 a. m.
El próximo mes de octubre estará disponible Pokémon Legends: Z-A, pero este no es el único juego de la franquicia en desarrollo. Durante el Nintendo Direct de hoy, Game Freak confirmó una colaboración con Koei Tecmo. Esta entrega lleva el nombre de Pokémon Pokopia, y estará disponible en Switch 2 en algún punto del 2026.
Pokémon Pokopia parece estar inspirado en Animal Crossing, ya que el objetivo será construir un paraíso para los Pokémon, en donde tenemos que usar diferentes habilidades para reconstruir este mundo.
Vía: Nintendo