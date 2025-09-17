Nintendo renueva la marca de Pokémon Moon

En menos de un mes llegará Pokémon Legends: Z-A, el siguiente gran capítulo de la serie, el cual nos dará la oportunidad de regresar a la región de Kalos. Si bien no sabemos qué sigue para la serie después de esta entrega, un reciente registro de marca nos daría una pista sobre los planes de Game Freak con Pikachu y compañía.

Recientemente, Nintendo realizó el registro de Pokémon Moon en el organismo correspondiente en Brasil. Esto se suma a marcas como Earthbound, Super Mario Galaxy, Astral Chain, Tomodachi Life y Magical Starsign. Si bien por el momento no sabemos qué planea hacer la Gran N con esto, los fans no descartan la posibilidad de regresar a Alola en un futuro.

¿Pokémon Legends en Alola?

Si bien el registro de Nintendo bien podría ser solo una forma de proteger sus marcas en diferentes regiones, el hecho de que recientemente se dio a conocer la colección de Super Mario Galaxy y su secuela para el Switch, le ha dado la esperanza a los fans de volver a la séptima generación de Pokémon.

Si bien es probable que la décima generación de Pokémon se lleve a cabo en una nueva región, la serie de Pokémon Legends nos ha dado la oportunidad de regresar a previas locaciones. Esto ya sucedió con Sinnoh, sucederá con Kalos, y bien podría pasar con Alola en un futuro.

Por el momento solo nos queda esperar para ver qué sucederá con el registro de Pokémon Moon en un futuro. En temas relacionados, Pokémon Legends: Z-A tendrá DLC. De igual forma, Game Freak y Koei Tecmo anuncian nueva colaboración.

Nota del Autor:

Con el paso del tiempo, me queda más claro que Pokémon Sun and Moon, así como sus versiones Ultra, son de los mejores juegos en la serie. La historia es entretenida, Alola es una gran región, hay mucho contenido, y me encantaría regresar a esta zona en un futuro, ya sea con un remake o como parte de Pokémon Legends.

Vía: Go Nintendo