Hideo Kojima quiere escanear fantasmas para OD

    Hace unos días, Hideo Kojima por fin nos dio el primer vistazo oficial de OD, su siguiente gran juego de horror. Si bien este adelanto espantó a más de una persona con su estilo fotorrealista, el director quiere llevar esto a un nivel nunca antes visto, y escanear fantasmas para darle un toque único a este título.

    Durante la reciente presentación de Kojima Productions: Beyond the Strand, Kojima reveló algunas anécdotas bastante interesantes sobre el desarrollo de OD. Aquí mencionó que ha escaneado lugares reales para el avance, y le encantaría viajar por el mundo y hacer lo mismo con algunos espacios embrujados. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “Para OD, quiero viajar por todo el mundo donde haya lugares aterradores. Quiero escanear un fantasma por primera vez y quiero recibir un premio por ello”.

    ¿Un juego embrujado?

    En su viaje, a Kojima le encantaría ser la primera persona en escanear un fantasma y recibir algún reconocimiento por esto. Sin embargo, parece que no necesita salir de Japón para hacer esto, y es que el director reveló que en su estudio se escucharon crujidos misterios mientras preparaba el avance de OD, algo que parece tuvo una fuerte reacción en todos los involucrados.

    Después de esto, Kojima reveló que él, su equipo y representantes de Microsoft viajaron a un altar para pedir que su juego no estuviera embrujado, algo que parece funcionó, ya que los crujidos del estudio desaparecieron. Lamentablemente, aún falta mucho para ver si OD es un juego que tiene fantasmas reales o no. En temas relacionados, puedes checar el avance de este título aquí. De igual forma, esta es la nueva información de Physint.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Kojima es una persona muy peculiar, pero con ideas interesantes. Esto hace que todos sus juegos tengan una visión única, algo que ha conquistado a millones de personas. En dado caso de que OD sí tenga un fantasma real, seguramente será algo que atraerá a más de una persona a este mundo.

    Vía: GamesRadar+

