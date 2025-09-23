Primer vistazo a OD, el siguiente juego de Hideo Kojima

En el 2023, Hideo Kojima reveló que estaba trabajando en un nuevo juego en colaboración con Xbox Game Studios y Jordan Peele. Tras el lanzamiento de Death Stranding 2: On the Beach hace unos meses, Kojima Productions por fin nos reveló el primer vistazo de este nuevo proyecto, ahora conocido como OD: Knock.

Durante el evento de Kojima Productions: Beyond the Strand, Hideo Kojima subió al escenario principal para darnos el primer vistazo oficial de OD: Knock, su siguiente juego de horror. Aquí vimos a Sophia Lillis, actriz que reconocerás por su participación en It y Dungeons & Dragons, en una situación escalofriante.

Hideo Kojima y Xbox

OD: Knock no es una producción en solitario de Kojima Productions, sino que tiene el apoyo de Xbox, quienes están contribuyendo con su propia tecnología. Esto significa que el equipo no usará el Decima Engine, por lo que en esta ocasión han utilizado el Unreal Engine. Esto fue lo que comentó Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, al respecto:

“El desarrollo está en plena marcha. Kojima está innovando en jugabilidad, historia y participación del jugador. Estamos colaborando estrechamente y estamos muy emocionados por lo que viene.



Apoyamos profundamente la producción. Es nuestro trabajo técnico en Unreal, que realizamos con el equipo, tanto con el atractivo visual que se ve en pantalla como con el trabajo entre bastidores. Tenemos un objetivo en mente: dar vida a la visión de Kojima para todos los jugadores, en todas partes, y estamos deseando que la experimenten cuando esté lista”.

Lamentablemente, el avance no mostró algo de gameplay, y se desconoce la fecha de lanzamiento de este juego. De igual forma, por el momento no está claro si OD: Knock será una exclusiva de las consolas de Xbox, o si también estará disponible en otras plataformas, algo que no sería descabellado considerando el actual modelo de la división de Microsoft.

Junto a esto, no hay una fecha de lanzamiento de OD: Knock, por lo que aún falta algo de tiempo antes de disfrutar de la siguiente producción de Hideo Kojima. En temas relacionados, ¿Death Stranding 3 sería una realidad? De igual forma, esto es lo que sabemos sobre la posibilidad de ver DLC en Death Stranding 2: On the Beach.

Nota del Autor:

Este fue un avance impresionante. La calidad técnica es ridícula. Parece que estamos viendo una película. Este bien podría ser el proyecto en sueño de Hideo Kojima, al menos desde una perspectiva cinematográfica. Lo interesante será ver qué tan escalofriante será este juego.

Vía: Kojima Productions