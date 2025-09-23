    Primer vistazo a OD, el siguiente juego de Hideo Kojima

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS23/09/2025 8:40 a. m.

    En el 2023, Hideo Kojima reveló que estaba trabajando en un nuevo juego en colaboración con Xbox Game Studios y Jordan Peele. Tras el lanzamiento de Death Stranding 2: On the Beach hace unos meses, Kojima Productions por fin nos reveló el primer vistazo de este nuevo proyecto, ahora conocido como OD: Knock

    Durante el evento de Kojima Productions: Beyond the Strand, Hideo Kojima subió al escenario principal para darnos el primer vistazo oficial de OD: Knock, su siguiente juego de horror. Aquí vimos a Sophia Lillis, actriz que reconocerás por su participación en It y Dungeons & Dragons, en una situación escalofriante.

    Hideo Kojima y Xbox

    OD: Knock no es una producción en solitario de Kojima Productions, sino que tiene el apoyo de Xbox, quienes están contribuyendo con su propia tecnología. Esto significa que el equipo no usará el Decima Engine, por lo que en esta ocasión han utilizado el Unreal Engine. Esto fue lo que comentó Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, al respecto:

    “El desarrollo está en plena marcha. Kojima está innovando en jugabilidad, historia y participación del jugador. Estamos colaborando estrechamente y estamos muy emocionados por lo que viene.

    Apoyamos profundamente la producción. Es nuestro trabajo técnico en Unreal, que realizamos con el equipo, tanto con el atractivo visual que se ve en pantalla como con el trabajo entre bastidores. Tenemos un objetivo en mente: dar vida a la visión de Kojima para todos los jugadores, en todas partes, y estamos deseando que la experimenten cuando esté lista”.

    Lamentablemente, el avance no mostró algo de gameplay, y se desconoce la fecha de lanzamiento de este juego. De igual forma, por el momento no está claro si OD: Knock será una exclusiva de las consolas de Xbox, o si también estará disponible en otras plataformas, algo que no sería descabellado considerando el actual modelo de la división de Microsoft.

    Junto a esto, no hay una fecha de lanzamiento de OD: Knock, por lo que aún falta algo de tiempo antes de disfrutar de la siguiente producción de Hideo Kojima. En temas relacionados, ¿Death Stranding 3 sería una realidad? De igual forma, esto es lo que sabemos sobre la posibilidad de ver DLC en Death Stranding 2: On the Beach.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Este fue un avance impresionante. La calidad técnica es ridícula. Parece que estamos viendo una película. Este bien podría ser el proyecto en sueño de Hideo Kojima, al menos desde una perspectiva cinematográfica. Lo interesante será ver qué tan escalofriante será este juego.

    Vía: Kojima Productions

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Sony regresa al EGS
    Rumor: Sony regresa al EGS
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo