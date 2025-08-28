    ¿Hideo Kojima tiene pensado desarrollar Death Stranding 3?

    28/08/2025 7:07 p. m.
    Quieren más de este universo

    Parece broma, pero hace ya un par de meses se lanzó el último juego de Kojima Productions, mismo que fue acogido de manera positiva por los fanáticos, pues se amplía la experiencia de lo conocido en el 2019, teniendo mucho más historia y misiones por completar. Y si bien cumple con decenas de horas de contenido, hay quienes se quedaron con ganas de más y ya están pensando en un Death Stranding 3, el cual claramente no va a lanzarse pronto.

    Como lo mencionamos, tras el exitoso lanzamiento, muchos fans esperaban que la saga de Hideo Kojima continuara con una tercera entrega. Sin embargo, el creativo japonés aclaró que no tiene planes de desarrollarlo por ahora, aunque confirmó que ya escribió un concepto para ese proyecto futuro.

    Durante una entrevista en Riad, Arabia Saudita, como parte del World Strand Tour de Death Stranding 2, Kojima explicó que el final de la segunda parte representó también el cierre de sus dos primeros juegos de la saga. Aun así, reveló que ya plasmó la idea de DS3 y que “espera que alguien lo cree por él” en algún momento.

    Aún hay otros proyectos por concretarse

    El diseñador también volvió a mencionar sus reflexiones sobre el legado de su estudio, Kojima Productions. En mayo, confesó que había entregado a su asistente personal una memoria USB con sus ideas, describiéndola como “una especie de testamento” para que el equipo pudiera continuar con nuevos proyectos incluso después de su ausencia.

    Aunque no parece que un Death Stranding 3 esté en el horizonte cercano, Kojima dejó claro que ya piensa en el futuro de sus obras y en cómo su legado creativo podría sobrevivir más allá de su figura. Mientras tanto, sus seguidores podrán disfrutar de los próximos planes y proyectos que tiene en mente.

    Vía: IGN

    Nota del autor: No sean desesperados y esperen a que todos los fans hayan terminado la segunda parte. Es lo malo de estos tiempos rápidos en la industria.

