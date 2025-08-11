¿Cómo va el desarrollo del juego nuevo de Hideo Kojima?

Hace ya más de un mes atrás se lanzó Death Stranding 2, nuevo título por parte de Kojima Productions que ha logrado captar la atención de la audiencia, ya que mejora las mecánicas vistas y agrega algo más de combate, además del típico argumento largo, y hasta confuso por momentos. Y ahora que el estudio está de nuevo en el foco público, los fans recuerdan que hay un par de deudas pendientes por cubrir.

Hideo Kojima ha confirmado que Physint, su próximo título de espionaje y acción para PlayStation, continúa en una etapa muy temprana de desarrollo. En declaraciones recientes, el diseñador reveló que por ahora está trabajando “todo por mí mismo” en la fase conceptual del proyecto, anunciado en enero de 2024 y descrito como una experiencia de nueva generación.

Aunque Physint será su próximo gran lanzamiento, Kojima sigue centrado parcialmente en Death Stranding 2. Según explicó, continúa revisando datos de jugadores a nivel mundial, evaluando armas, rutas y decisiones para determinar qué ajustes aplicar. El creativo también mantiene una agenda cargada de entrevistas y actividades promocionales, lo que, asegura, le impide sentir que el título ya está completamente terminado.

En paralelo, Kojima Productions desarrolla OD, un proyecto de terror respaldado por Xbox y presentado en diciembre de 2023. El propio Kojima señaló que también está colaborando con el equipo en esta producción, aunque Physint sigue siendo su prioridad personal. El desarrollador estima que su nuevo juego podría tardar entre cinco y seis años en completarse.

Para Kojima, Physint representa una obra especialmente significativa. El creador explicó que la idea surgió durante un periodo de enfermedad y cirugía, momento en el que reflexionó sobre su legado y decidió priorizar un título que los fans llevaban tiempo solicitando. Lo definió como la “culminación” de su carrera y un paso decisivo para romper las barreras entre el séptimo arte y los videojuegos.

Vía: EG

Nota del autor: Por ahora debería descansar un poco, ya que el lanzamiento de DS2 fue muy pesado.