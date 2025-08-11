    ¿Cómo va el desarrollo del juego nuevo de Hideo Kojima?

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS11/08/2025 7:08 p. m.
    Kojima

    Hace ya más de un mes atrás se lanzó Death Stranding 2, nuevo título por parte de Kojima Productions que ha logrado captar la atención de la audiencia, ya que mejora las mecánicas vistas y agrega algo más de combate, además del típico argumento largo, y hasta confuso por momentos. Y ahora que el estudio está de nuevo en el foco público, los fans recuerdan que hay un par de deudas pendientes por cubrir.

    Hideo Kojima ha confirmado que Physint, su próximo título de espionaje y acción para PlayStation, continúa en una etapa muy temprana de desarrollo. En declaraciones recientes, el diseñador reveló que por ahora está trabajando “todo por mí mismo” en la fase conceptual del proyecto, anunciado en enero de 2024 y descrito como una experiencia de nueva generación.

    Aunque Physint será su próximo gran lanzamiento, Kojima sigue centrado parcialmente en Death Stranding 2. Según explicó, continúa revisando datos de jugadores a nivel mundial, evaluando armas, rutas y decisiones para determinar qué ajustes aplicar. El creativo también mantiene una agenda cargada de entrevistas y actividades promocionales, lo que, asegura, le impide sentir que el título ya está completamente terminado.

    En paralelo, Kojima Productions desarrolla OD, un proyecto de terror respaldado por Xbox y presentado en diciembre de 2023. El propio Kojima señaló que también está colaborando con el equipo en esta producción, aunque Physint sigue siendo su prioridad personal. El desarrollador estima que su nuevo juego podría tardar entre cinco y seis años en completarse.

    Para Kojima, Physint representa una obra especialmente significativa. El creador explicó que la idea surgió durante un periodo de enfermedad y cirugía, momento en el que reflexionó sobre su legado y decidió priorizar un título que los fans llevaban tiempo solicitando. Lo definió como la “culminación” de su carrera y un paso decisivo para romper las barreras entre el séptimo arte y los videojuegos.

    Vía: EG

    Imagen

    Nota del autor: Por ahora debería descansar un poco, ya que el lanzamiento de DS2 fue muy pesado.

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolitica Editorial
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media