    ¿Hideo Kojima jugará Metal Gear Solid Delta: Snake Eater?

    09/08/2025 11:00 a. m.

    Metal Gear Solid 3: Snake Eater es uno de los juegos más aclamados de todos los tiempos, y uno de los trabajos preferidos de su director, Hideo Kojima. De esta manera, muchos quieren saber su opinión respecto al remake qué Konami y Virtuos nos entregarán el próximo mes. Para la sorpresa de muchos, o tal vez no, Kojima no tiene intención de jugar Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

    Recientemente, Kojima fue entrevistado por Ssense sobre su legado, trabajo con Death Stranding, y un sin fin de detalles relacionados con la industria de los videojuegos actual. Fue aquí en donde el director fue cuestionado directamente sobre Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, y si tenía pensado jugarlo. Después de una pequeña risa, Kojima señaló que no tiene planes para hacer esto:

    “No, no lo haré”.

    La relación entre Kojima y Metal Gear Solid

    En esta misma conversación, Kojima reveló haber visitado un estudio de renombre para asesorar sobre un nuevo juego de sigilo y no haber quedado impresionado con lo que vio. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “Quienes desarrollan juegos militares probablemente no sepan desmontar ni disparar un arma. Es bastante triste”.

    Si bien no menciona si el estudio que visitó es Virtuos, queda claro que Kojima no está del todo interesado con la manera en la que Konami quiere traer de regreso este clásico. Considerando que estamos hablando de un remake que ofrecerá una actualización visual importante, pero mantendrá intactos muchos elementos de la historia y el gameplay, es probable que su director original no esté interesado en esta aproximación. 

    Te recordamos que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 28 de agosto del 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este título aquí. De igual forma, esta es nuestra reseña de Death Stranding 2: On the Beach.

    Imagen

    Nota del Autor:

    No culpo a Kojima por no jugar Metal Gear Solid Delta. Desde su perspectiva, es muy probable que no quiera ver cómo es que otras personas reinterpretan su trabajo, especialmente cuando él no es muy fan de hacer este tipo de proyecto. Junto a esto, también tiene razón cuando menciona que la originalidad está desapareciendo de la escena AAA.

    Vía: Ssense

