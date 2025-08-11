¿Hay posibilidad de que agreguen DLC a Death Stranding 2?

Ya se van a cumplir dos meses desde que se lanzó uno de los favoritos para ganar el premio de mejor juego del año, Death Stranding 2: On The Beach, continuación por parte de Hideo Kojima que amplía la historia ya conocida, pero con un toque especial que cautivó a los fans. Y si bien la duración del mismo es de decenas de horas, hay fans que aún desean más, y eso puede resolverse de forma sencilla según su punto de vista.

En una reciente entrevista con IndieWire, Kojima habló sobre el futuro del juego y aclaró las posibilidades de contenido adicional para esta secuela protagonizada por Sam Porter Bridges. Aunque no descarta actualizaciones, el creativo cerró la puerta a un posible DLC que altere la historia, argumentando que prefiere preservar la narrativa tal y como fue concebida originalmente.

Kojima explicó que, a diferencia del cine, los videojuegos pueden recibir cambios sustanciales mediante parches y expansiones. Sin embargo, considera que la trama es una parte que no debería modificarse después del lanzamiento. “Hay cosas que no se deberían cambiar. Como la historia, por ejemplo, porque existe una época específica en la que nació”, señaló.

El diseñador japonés cree que los DLC narrativos provocan que una obra nunca se sienta realmente concluida, por lo que se inclina por mejoras menores en lugar de contenido adicional de gran envergadura. Entre estos ajustes, mencionó la optimización de objetos poco accesibles o la ampliación de la interfaz, manteniendo intacta la esencia del producto.

Con esta postura, Kojima deja claro que Death Stranding 2 podría recibir parches que mejoren la experiencia de juego, pero su historia permanecerá inalterada. Para él, estos pequeños cambios garantizan que el proyecto tenga un cierre definitivo sin comprometer su visión creativa.

Al final, puede haber un Director's Cut como pasó con el primer título, aunque ahí tampoco se alteró o sumó algo de narrativa.

Vía: LU

Nota del autor: La verdad hay algo de razón en eso, pocos son los juegos que logran hacer las cosas bien en ese aspecto. Sacar DLC de historia que realmente aporte.